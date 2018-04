La Argentina y cinco países se retiran del Unasur

Fotos Las naciones que se retiraron acusan a la administración de Nicolás Maduro de interferir en el funcionamiento del Unasur.

Hoy 10:57 -

La situación de parálisis que atravesaba desde hace más de un año la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) sufrió un golpe que dejó al organismo en riesgo de disolverse: seis países anunciaron que abandonarán el bloque hasta que se garantice su "funcionamiento adecuado".

Así lo informaron en una carta las Cancillerías de Argentina, Brasil Perú, Paraguay, Colombia y Chile a la cancillería de Bolivia, que preside temporariamente el organismo.

En el escrito, las seis naciones expresaron su "extrema disconformidad con la situación por la que atraviesa la Unión, que se prolonga hace varios años y se agravó a partir de enero del 2017 con la acefalía de la secretaría general".

Te recomendamos: Brasil mantendrá abierta la frontera con Venezuela





En esa fecha terminó el mandato como secretario general del expresidente colombiano Ernesto Samper.

Según dijeron fuentes diplomáticas en Brasilia, Lima y Bogotá a la agencia AFP, desde entonces no se pudo designar a un reemplazante "por el bloqueo de Venezuela".

"La administración de Nicolás Maduro inviabiliza el funcionamiento de la Unasur. No vamos a participar más hasta que se resuelva el problema de la Secretaría General. Y si no se resuelve, vamos a tener que pensar en otra alternativa", explicó un diplomático brasileño que pidió no ser identificado.

La Argentina, como presidente protempore, intentó designar como secretario general al actual embajador en Chile, José Octavio Bordón, pero no tuvo éxito. La administración venezolana de Nicolás Maduro y Bolivia se opusieron.

El texto advierte sobre las "graves consecuencias" que la falta de autoridad tuvo para el organismo y manifiesta su preocupación porque no se llegó a un consenso para dar por terminados los contratos del personal directivo y el jefe de gabinete de la organización.

"Los países lamentan que la presidencia pro-témpore argentina, pese a sus esfuerzos, no haya podido avanzar en su propuesta de articulación y coordinación con otros foros regionales para evitar duplicación de agendas y concentrar esfuerzos de Unasur en la consecución de los objetivos iniciales: infraestructura e integración física y energética, entre otros", indicaron las cancillerías.

Argentina, Brasil Perú, Paraguay, Colombia y Chile pidieron además "reflexionar" sobre los objetivos del bloque, su estructura y métodos de trabajo. Y advirtieron que "no están dadas las condiciones para tomar decisiones en el ámbito de Unasur"

El bloque pierde a la mitad de sus integrantes con el retiro de estos países. Así, solo quedan dentro Bolivia, Ecuador, Surinam, Uruguay, Venezuela y Guyana.