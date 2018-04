Relevan 600 viviendas para saber cómo gastan los santiagueños y crear un índice de inflación local

22/04/2018 - Un total de 600 viviendas en Santiago del Estero fueron relevadas por la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (Engho) que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en todo el país y que en todo el país alcanza a 20.700 unidades habitacionales. El coordinador regional del NOA del instituto estadístico, Abel Mendilaharzu estuvo en la provincia para verificar los avances de esta encuesta. Señaló que “en noviembre de 2017 se comenzó con la encuesta y en esta provincia se relevaron 600 viviendas, pero hasta noviembre se van a relevar 1.300 más tanto en Santiago Capital como en La Banda y en ciudades del interior como Quimilí, Ojo de Agua y Suncho Corral, entre otras. “La encuesta, fundamentalmente busca indagar en qué gastan sus ingresos los hogares, cómo es la composición de ese gasto, cuánto de los ingresos se destinan por ejemplo al consumo de alimentos, a bebidas. Todo eso sirve para saber cuánto necesita una familia para no caer en la indigencia”, señaló el coordinador regional. Comentó además que la encuesta incluye “los tipos de gastos respecto de la vivienda como servicios, educación, salud, toda la magnitud de sus ingresos, es como una radiografía que se hace cada 5 años para determinar los patrones de consumo de la población”. Mendilaharzu puntualizó además que “lo que se busca indagar es dónde consume la población, si la mayoría de los bienes y servicios los compra en supermercados, en mayoristas, en negocios de su barrio, para a partir de ahí, determinar los valores de la Canasta Básica Total (CBT), para saber dónde se tienen que relevar los índices de precios”. El funcionario señaló que la metodología con la que se realiza la encuesta, consiste en que “luego de seleccionadas las viviendas a visitar, se le avisa que los va a visitar un encuestador y después se le deja unos formularios para llenar a los propietarios de la vivienda, donde tienen que ir registrando los gastos propios de la vivienda en servicios y personales del hogar”. En esta circunstancia, indicó que “es muy importante que las familias colaboren en completar estos gastos diarios por una semana, porque permite hacer una radiografía completa y detallada de cómo es el consumo de los santiagueños. Pero además, esto va a poder servir para hacer Índice de Precios al Consumidor (IPC) local”. El directivo agregó que “la Dirección de Estadísticas local está haciendo un muy buen trabajo, teniendo buena aceptación por parte de la gente, pero quienes viven en Santiago Capital en edificios, es donde estamos teniendo más resistencia de la población en contestar porque normalmente es una barrera el portero, que no deja entrar al encuestador”. Por otro lado, señaló que a partir del 15 de septiembre comenzará el Censo Nacional Agropecuario (CNA) “que va a durar 90 días y Santiago es una de las provincias más grandes y con una gran cantidad de explotaciones agrícolas para cubrir, con lo cual desde la próxima semana estaremos llamando a las rurales y otras instituciones del sector para informarlos y trabajar en forma conjunta”. Asimismo, otro de los trabajos que se realizan a campo según informó es el Estudio Nacional de Discapacidad que “estamos haciendo en Santiago en el que buscamos estudiar cuáles son las características de la población con cualquier tipo de dificultad o discapacidad para desarrollar sus tareas diarias, esto es muy importante porque desde el 2002 no contamos con información de la temática para elaborar políticas públicas”.