CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Abril 2018
A LAS 00.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO.
Por El Liberal
22/04/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO
00.00 BAKE OFF ARGENTINA,
EL GRAN PASTELERO
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 7
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL PAÍS EN ESCENA
18.30 CANTORAS, VIENTO GUITARRAS
CANAL 9
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 EL CHAVO
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
EL TRECE
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 PARA TODA MUJER
19.00 DE A DOS
19.30 CICLO DE COLECCIÓN
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 SÁBADO SAGRADO
22.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. CENTRAL CBA.
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA FAMILIA
08.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.33 EL APRENDIZ DE BRUJO
10.33 LOS VENGADORES
12.16 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER
TIPO
14.55 LOS TRAMPOSOS
17.13 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
17.30 LEYENDAS DE PASIÓN
20.02 EL APRENDIZ DE BRUJO
22.03 WESTWORLD 02 EPS 01
23.09 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN
DE LA JUSTICIA
TCM
08.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
08.40 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
00.05 LA NIÑERA
09.30 LA NIÑERA
09.55 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.45 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.35 LA NIÑERA
12.25 MEDIO MUERTO
14.17 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
16.20 FURIA EN DOS RUEDAS
18.04 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
20.16 BREAKING NEWS
22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
23.48 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
07.03 METEORO
09.36 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
12.38 SON COMO NIÑOS
14.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
17.08 FURIA DE TITANES 2
18.58 TROYA
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
00.04 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
UNIVERSAL CHANNEL
12.00 MACGYVER
13.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
14.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
14.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
15.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
16.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
17.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
18.45 IT TAKES A KILLER
19.15 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
22.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
23.55 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
STUDIO UNIVERSAL
09.05 EL MISMO CIELO
10.05 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
12.20 A LA VENTA
14.20 MIAMI VICE. LA PELICULA
17.10 EL ATAQUE
20.00 HANNIBAL
22.45 DRAGÓN ROJO
01.25 HANNIBAL
03.50 DRAGÓN ROJO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,
“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y
SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA AL
“OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A LAS 19.30, “LA PESADA
SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO
DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS
POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE
PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL
EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR
DEL TEMA MUNDIALMENTE
CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”.
ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN
“LOS LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ MIDACHI CON
SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
22/04 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
READY PLAYER ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
22/04-14:30 (Cast) 17:30 (Cast)
MIMIC: NO SIGAS LAS VOCES
(2D):
TERROR DRAMA (+16 AÑOS)
22/04 -25/04-20:20 (Cast) 22:30
(Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
22/04 -25/04- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
22/04 - 15:00 (Cast) - 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
22/04 - 25/04 -19:30 (Cast) 22:15
(Cast)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
22/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL 25/04 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
HOY AL 25/04 - 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:10-
20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
GNOMOS AL ATAQUE APT
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50-18:40 (TODOS
LOS DÍAS)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES
SUBTITULADA)
CASTELLANO 2D: 22:30 (JUE VES
SUBTITULADA)
VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES
SUBTITULADA)
UN LUGAR EN SILENCIO APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES
SUBTITULADA)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS
ESTRENO 26-04