CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Abril 2018

A LAS 00.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO.

22/04/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO

00.00 BAKE OFF ARGENTINA,

EL GRAN PASTELERO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

17.00 AMÉRICA NOTICIAS


CANAL 7

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL PAÍS EN ESCENA

18.30 CANTORAS, VIENTO GUITARRAS

 

CANAL 9

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

 

EL TRECE

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 ME GUSTA TU CANCIÓN

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 PARA TODA MUJER

19.00 DE A DOS

19.30 CICLO DE COLECCIÓN

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 SÁBADO SAGRADO

22.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. CENTRAL CBA.


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 STUART LITTLE, UN RATÓN EN LA FAMILIA

08.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.33 EL APRENDIZ DE BRUJO

10.33 LOS VENGADORES

12.16 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER

TIPO

14.55 LOS TRAMPOSOS

17.13 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

17.30 LEYENDAS DE PASIÓN

20.02 EL APRENDIZ DE BRUJO

22.03 WESTWORLD 02 EPS 01

23.09 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN

DE LA JUSTICIA

TCM

08.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

08.40 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

00.05 LA NIÑERA

09.30 LA NIÑERA

09.55 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.45 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.35 LA NIÑERA

12.25 MEDIO MUERTO

14.17 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

16.20 FURIA EN DOS RUEDAS

18.04 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

20.16 BREAKING NEWS

22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

23.48 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

07.03 METEORO

09.36 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

12.38 SON COMO NIÑOS

14.34 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

17.08 FURIA DE TITANES 2

18.58 TROYA

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

00.04 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

UNIVERSAL CHANNEL

12.00 MACGYVER

13.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

14.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

14.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

15.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

16.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

17.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

18.45 IT TAKES A KILLER

19.15 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

22.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

23.55 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

STUDIO UNIVERSAL

09.05 EL MISMO CIELO

10.05 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

12.20 A LA VENTA

14.20 MIAMI VICE. LA PELICULA

17.10 EL ATAQUE

20.00 HANNIBAL

22.45 DRAGÓN ROJO

01.25 HANNIBAL

03.50 DRAGÓN ROJO


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,

“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y

SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA AL

“OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 19.30, “LA PESADA

SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO

DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS

POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL

EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR

DEL TEMA MUNDIALMENTE

CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”.

ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN

“LOS LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ MIDACHI CON

SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

22/04 -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

19:40 (Cast) 22:20 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

22/04-14:30 (Cast) 17:30 (Cast)

MIMIC: NO SIGAS LAS VOCES

(2D):

TERROR DRAMA (+16 AÑOS)

22/04 -25/04-20:20 (Cast) 22:30

(Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

22/04 -25/04- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

22/04 - 15:00 (Cast) - 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

22/04 - 25/04 -19:30 (Cast) 22:15

(Cast)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

22/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL 25/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 25/04 - 22:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10-

20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

GNOMOS AL ATAQUE APT

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50-18:40 (TODOS

LOS DÍAS)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES

SUBTITULADA)

CASTELLANO 2D: 22:30 (JUE VES

SUBTITULADA)

VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES

SUBTITULADA)

UN LUGAR EN SILENCIO APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES

SUBTITULADA)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS

ESTRENO 26-04

 
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