Cuarto domingo de Pascua: 26 de abril de 2015

22/04/2018 -

La imagen pastoril en la tradición bíblica designa primeramente a Israel como el “rebaño de Dios” conducido por el desierto durante su proceso de liberación y luego hacia un cumplimiento único. También expresa la relación personal del israelita con su Dios. A veces, Dios encarga esta tarea a algunos: Moisés, los Jueces, David, etc. Las situaciones de abuso de poder de estos “encargados” suscitan en el pueblo la esperanza de que el mismo Dios venga a hacerse cargo de su rebaño, así lo señalarán los profetas jeremías y Ezequiel. En tiempos de Jesús, hay que situar el discurso del “buen pastor” en el contexto de su polémica con las autoridades religiosas y políticas del pueblo de Israel que lejos de “proteger” al rebaño, abusan de él. Jesús se presenta como el buen pastor, dispuesto a dar la vida por sus ovejas, contrariamente al “mercenario”, de quién no son las ovejas, que al ver venir al lobo las abandona y huye. El buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, porque las conoce, es decir, las ama, como se conocen y aman con el Padre. El amor donativo de Jesús por sus ovejas, su pueblo, nace de la experiencia de comunión con el Padre, por eso Jesús durante todo su ministerio estuvo al servicio de la vida de su pueblo, sanando, perdonando, incluyendo a los últimos, dignificando. El buen pastor viene a reunir a sus ovejas, pueblo de Israel, junto a “otras ovejas” que no son del redil, es decir, no son judías, en un solo rebaño. También estas ovejas escucharán su voz, después de dar su vida, para que haya un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor. La misión de Jesús es universal, no queda reducida al pueblo de Israel. Él es el Cordero que está en medio del trono y apacentará a las ovejas llevándolas a la fuente de la vida.

Conclusión

Esta imagen del buen pastor, es un modelo para la dirigencia política y religiosa de todos los tiempos. La misión del dirigente es reunir y apacentar al pueblo, alimentarlo no solo con el pan material, sino también con el pan de la justicia, de la libertad y dignidad. Se trata de estar al servicio de la vida, preocupándose y ocupándose por cada persona, por la realidad en que vive, sin discriminar a nadie por su condición social, política y religiosa. El dirigente a imagen del buen pastor, camina delante de su pueblo, promoviendo la vida, ayudando a cada persona a alcanzar su máximo potencial, siendo puente de reconciliación y fraternidad. Jamás se aprovecha del pueblo, nunca vive a costillas de él, está para servir y no para ser servido. En esto consiste su identidad, solo es dirigente para servir y usar su poder para dignificar a todos.