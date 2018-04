Escritos sueltos y poemas

22/04/2018 -

COMUNICADO Nº 054

No vaya a creer, un minuto es una gran cosa. ¿Sabe la cantidad de miradas que entran en un minuto? Las suficientes como para no olvidarla, créame. En un minuto entran como tres suspiros, pero no de esos que son una respiradita así nomás, sino de esos que hay que inflar con fuerza y largar despacito. Como para despejar a soplidos, la manada de elefantes que nos ha invadido el pecho. ¿Sabe cuánta noradrenalina se libera en un minuto? Una bocha de latidos, el ejército rojo desfilando un malambo con botas de plomo, mil de presión arterial. Con tal de no pensar que usted se demora, en un minuto, puedo hacer entrar: cuatro líneas de Heidegger, o cinco de Spinosa, o quince de Deleuze, o media página de Foucault, o una página de Bourdieu. Cuando se demora, soy como un Dasein sin Sustancia, Antiedipo sin Poder ni Capital. Créame, en un minuto, entran como catorce mil y pico de chequeos al whatsapp. ¿Y sabe la distancia que se puede recorrer? uno puede viajar de la euforia a la depresión, pasando por todas las paradas intermedias. Si uno es sensible, se puede poner en hora el reloj sintiendo la estación en la que estás. Ahora, si lo mira así, sólo un minuto es lo que se necesita para que suceda la primera vez de cualquier cosa. Así, el minuto tiene el tamaño de mil y un universos, y todos recién inventados. Si lo mira así, se puede dar cuenta de que, un minuto es lo único que hace falta para que nos encontremos. Pero cada vez que la busco hay algún ortiba que me dice: “hace un minuto estaba aquí” Y ya se sabe cómo son todos los minutos que se han ido, una porquería de tan insignificantes, absurdos de no creer. Lo imperdonable que tienen, es que son imposibles de recorrer. Y entonces, caés en cuenta, que también en un minuto hay tiempo para la última vez de cualquier cosa. Hasta para morirse.

COMUNICADO N°053

Nos dejamos ganar. Beligerando, cediendo de a poco a las sucesivas invasiones. Entregando por fracciones, enormes territorios que estaban reservados para los amores que ya no serán. Espacios resignados. Botines de guerra. Huellas de las derrotas. Habitaciones a las que no volveremos a entrar. Caminos que desde ahora vamos a evitar. Después, para disimular, para reconfortarnos; y por comodidad, para no dar tantas explicaciones; a esas clausuras que cargamos le decimos, con un poco de cinismo, olvido.

CUENTO BREVÍSIMO

PUNTUAL

La recomendación era ser puntual, pero llegue más o menos temprano, aún quedaba sol, pero sentía que era un día oscuro, se me ocurrió pensar que siempre lo supe, que el día en el que encontraría mi destino iba a ser oscuro. Junté valor. Entré, era una sala de espera con una ventanilla al final, no se veía a nadie, pero se podían oír el eco de alguien imprimiendo eficaz y vigorosamente sellazos sobre un escritorio. Se parecía a una iglesia, en el centro del recinto había dos filas de largos bancos, separados simétricamente por el pasillo. Por una única y ridícula ventana, demasiado pequeña, demasiado elevada, entraban los últimos haces del sol moribundo de la tarde. Aun así, las sombras se sentían frías, más de lo que se me ocurría debiera ser un frío de sombra normal. Algunas personas ya habían llegado y aguardaban silenciosas sentadas aquí y allá, cada uno separado a una distancia prudencial de cualquiera. Busqué mi propio lugar aislado, casi atrás de todos, y también me senté. Me acomodé el abrigo. No tuve que esperar mucho para oír unos pasos que se aproximaban desde atrás, traté de aparentar calma y no quise darme vuelta. Antes de mirar, vi que los otros que aguardaban no podían aguantar la curiosidad y nos espiaban disimuladamente. Era una mujer de extraña belleza, se sentó a mi lado. Tenía la piel pálida, la boca roja y un discreto sombrero negro. Cuando busqué sus ojos, me devolvió la mirada. ¿Sos vos? Pregunté. - No podría ser otra cosa. Dijo ella, con una voz gentil, pausada y tenue.

TODO ES ASÍ.

El único infinito es el de la muerte y el de la nada. Y todo lo que existe es un vano intento de lo que Es por ocupar ese infinito. Fractura, estrías y disolución de un universo que no puede, que se estira, que no alcanza. y que deja de ser. Todo lo que Es, desgastándose contra el no ser: La energía. Y ella, inventó al tiempo como una valiente pero fatal resistencia. Pulsos, el devenir repetido de gradientes que nacen y que se extinguen. Ruptura, y desgarro. El universo que se estremece, vibra, y la materia en él es sometida a vaivenes ondulatorios que tejen y destejen estructuras, que se repiten esféricamente, que se contienen y se emulan, y se cambian, como mamushkas sin centro. ¿Habrá querido la voluntad, que se intuye en el azar del universo, tejer testigos y navegantes? Como un capricho o una casualidad también somos herederos de una valiente y fatal resistencia. Apenas destellos. De entre todas las frecuencias y latidos que nos han formado, algunas hay que me han dado a existir bajo una forma invisible, como la de los seres que viven en los reversos, en los afueras, la forma de los que fatigan los márgenes, la de los testigos que nadie ve. Y yo te he visto navegar y vos no.