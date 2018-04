"TNT" Maidana volvió a ganar por KO en Estados Unidos

Hoy 22:56 -

En el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, Fabian “TNT” Maidana volvió a hacer gala de todo su poderío y le ganó a Justin Savi de forma contundente y se perfil a obtener una chance por el título mundial de la división wélter.

En la previa del combate entre Adrien Broner vs. Jessie Vargas, el hermano de Marcos “Chino” Maidana el joven oriundo de Santa Fe liquidó a su rival en apenas tres asaltos.

Fabian Maidana, brother of Marcos, forces Justin Savi’s corner to save him after the 3rd round. “TNT” is now 15-0 #BronerVargas pic.twitter.com/ZRhwGg3hsW