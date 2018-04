En el segundo semestre se realizará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad

22/04/2018 -

El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, elevó a juicio oral varios casos en los que se denuncian privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos a presos políticos, caratulados como delitos de lesa humanidad. Estas causas están en sus trámites iniciales en el Tribunal Oral Federal que preside Abelardo Basbús, y para el segundo semestre se espera un nuevo juicio por violación a los derechos humanos (sería el quinto tras Kamenetzky, Megacausa 1, 2 y 3). Sin embargo, no se descarta que se produzca el juicio de lo que sería la Megacausa 4. Es que en la Fiscalía Federal General a cargo de Indiana Garzón, analizan en principio pedir que se acumule la mayor cantidad posible de casos en un solo juicio. Fuentes judiciales indicaron que este nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos durante los años 70, podría realizarse en el segundo semestre. De todos modos, será el presidente del tribunal, Abelardo Basbús, quien deberá fijar fecha, luego de que se cumplan con todos los trámites habituales como el período de presentación de pruebas, entre otros actos jurídicos. Los casos que se elevaron a juicio tienen como imputado casi en su totalidad a Musa Azar Curi (ex jefe de los grupos de tareas que operó en la exSide local), y están vinculados privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos a presos políticos. Son cuatro los casos y se podría sumar un quinto que está en este momento en la Cámara de Apelaciones. En dos de las causas elevadas a juicio están implicados Tomás Garbi (ex segundo jefe en la exSide) y Ramiro López Veloso, quien también cumplió funciones bajo las órdenes de Azar Curi, quien tiene cuatro condenas a prisión perpetua (tres por crímenes de lesa humanidad y la cuarta por delitos en democracia) y que está bajo el régimen de prisión domiciliaria. También fue elevado a juicio oral la causa de los hermanos Julio Dionisio y Pedro Pablo Arias, por la cual serán juzgados los oficiales José Ernesto Arce y José Colinos, y los suboficiales Julio Ramón Marchant y Cisterna. Estos efectivos castrenses están acusados de privación ilegítima de la libertad, tormentos en perjuicio de los hermanos Arias (noviembre de 1975) y asociación ilícita en concurso real. Por otra parte, llegó al Tribunal Oral Federal la elevación a juicio de la causa contra el excolimba Carlos Pithod, a quien se le atribuye una presunta participación en el procedimiento en el que fue secuestrada Ana María Mrad (noviembre de 1975). Otra causa que fue elevada a juicio oral es la de una víctima de identidad reservada quien denunció a Musa Azar Curi de ser el autor material del abuso sexual que sufrió estando cautiva en la sede de la exSide que funcionó como centro clandestino de detención. Para este caso, para proteger a la víctima, desde la Fiscalía General optaría por que se juzgue por separado de las demás causas. Debido a la complejidad de estas causas, se conformará el tribunal completo con el presidente, Abelardo Basbús, el vocal Federico Bothamley y el camarista subrogante fijo que es Gabriel Casas. Sin embargo, Casas no podría participar en el juicio en contra de Pithod, ya que tuvo participación como miembro del Tribunal Oral Federal en los planteos que hicieron las partes. Es por ello que la Cámara Federal de Casación Penal tendrá que designar un tercer juez.