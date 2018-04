Opinó de la pelea entre Elisa Carrió y Lorenzetti

22/04/2018 -

Acerca de la pelea que existe entre la diputada nacional Elisa Carrió y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y cómo afecta esto al sistema judicial, Martínez confesó: "A mí me preocupa todo conflicto, yo creo que lo ideal es el diálogo".

También se refirió al antagonismo entre quienes defienden una Justicia garantista y los que exigen aplicar mano dura.

"Lo importante no es aplicar mano dura o una justicia garantista, sino aplicar la ley. Que se eleven las penas si alguien quiere que conductas que hoy no son delitos sean delitos y para eso hay que modificar la ley. Lo que hay que exigir es que se aplique la ley. Algún juez interpretará la ley de manera más favorable del encausado, otro lo hará a la inversa, pero esa interpretación tiene un margen, no va a poder ir en contra de la ley", juzgó.

"Ahora si por mano dura entendemos que cada vez haya más personas privadas de la libertad, el problema es que no tenemos dónde alojarlos, tenerlos como depósitos y que cuando salgan su comportamiento sea menos pacífico que cuando ingresaron", alertó.

En torno al proyecto de la reforma del Código Penal, recalcó: "Tenemos algunos postulados elementales como si bien tiene que haber una ley de responsabilidad penal juvenil, no hay que bajar la imputabilidad de 16 años porque cada vez que se probó con este sistema el resultado fue adverso".