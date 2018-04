"Tener cárceles superpobladas se contradice con la política de DD.HH."

Fotos DURA. "Dudo que jueces, fiscales y algunos defensores conozcan o hayan leído las 14 convenciones de la Constitución, es básico para actuar a derecho".

22/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) La defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, disertó en el último día de las primeras Jornadas Latinoamericanas de Derechos Humanos y Humanitarios que se desarrolló en Las Termas de Río Hondo, desde el miércoles 18, en el Centro Cultural Gral. San Martín.

El encuentro contó con la participación de destacados juristas y funcionarios judiciales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México que disertaron durante cada jornada apostando con sus exposiciones al mejoramiento del sistema judicial y en especial respetar los derechos humanos.

En su discurso, la funcionaria nacional marcó aspectos centrales de los mecanismos de la Justicia y advirtió: "Tengo duda que jueces, fiscales y algunos defensores conozcan o hayan leído las 14 convenciones de la Constitución Nacional, esto es básico para actuar a derecho".

Tras finalizar su ponencia, Stella Maris Martínez mantuvo un diálogo a fondo con EL LIBERAL en el que destacó en primer lugar la realización del congreso en Las Termas. "Quiero poner el acento en darle un gran valor a estas jornadas por la calidad de los disertantes que la organización logró invitar de distintos países de Latinoamérica e incluso de Europa, y el éxito por la enorme concurrencia".

"No es fácil reunir tanta gente y la temática que es muy importante que se empieza a instalar: la de Derechos Humanos y Humanitarios. Es fundamental que se empiecen a realizar este tipo de actividades, no siempre en las capitales de provincias o Capital Federal sino que se abran a distintos lugares como Las Termas que tiene todas las condiciones para hacerlo y que sirve para instalar este tipo de problemáticas a nivel de toda la provincia".

Otra de las consultas fue acerca del informe crítico que presentó Estados Unidos sobre algunos aspectos de los Derechos Humanos en la Argentina. "En cuanto al informe del relator especial contra la tortura que se refiere al tema de las cárceles, en Argentina tenemos problemas con el funcionamiento de las cárceles donde hay lugares con las condiciones inhumanas que se violan los DD.HH.".

"Tenemos cárceles superpobladas, hay una desconexión entre las leyes que se dictan que amplían cada vez más las posibilidades de no tener a la gente privada de su libertad y los lugares concretos donde pueden alojarse esas personas", expuso.

"Esto genera una clara contradicción con una política firme de DD.HH., los jueces deben utilizar las alternativas a la prisión. Se debe realizar una gran diferenciación entre aquella persona que es condenada por un delito que no provoca un daño físico a otra persona, que no hay lesiones graves, que no hay muerte, que no tiene un alto grado de agresividad y que se puede imaginar otra opción sobre todo antes que tenga condena que sean delitos donde se utilizaron armas que sean violentos, pero esa distinción no se hace", consideró.

A modo de ejemplo señaló que "en el Norte muchas personas están detenidas por transporte de estupefacientes: la mayoría de Bolivia, hay mujeres que no pueden conseguir la excarcelación por no contar con domicilio en Argentina, pero son de peligrosidad nula".