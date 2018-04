La Fusión volvió a ganar y se aseguró el primer puesto

22/04/2018 -

Quimsa venció anoche a Unión Florida de Vicente López por 69 a 57, y se aseguró el primer puesto de la fase regular de la Liga Femenina.

El equipo de Mauricio Pedemonte sacó adelante un partido durísimo, con un gran trabajo defensivo y con la variedad de recursos ofensivos con que cuenta en su plantel.

La figura del partido fue la entrerriana Gisela Vega, con 17 puntos y 10 rebotes, pero también se destacaron Yosimar Corrales Gómez (18), Adijat Adams (10) y Celeste Alfaro (8).

Quimsa cerrará esta noche la fase regular enfrentando a Berazategui, en el estadio Ciudad, desde las 21.

Esta noche también jugarán: 20, Rocamora vs. Obras; 21, Las Heras vs. Vélez y Ameghino vs. Unión Florida.