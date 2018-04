La "Princesita" confesó su dolor

22/04/2018 -

Son varias las famosas que decidieron sacar a la luz las experiencias que vivieron con el bullying, en el pasado, como una manera de ser fuente de inspiración para quienes se sienten burlados o "excluidos".

Hace un par de días fue Morena Rial, quien se sentó en el living del programa "Pampita Online" para contar todo lo que tuvo que enfrentar por ser gorda.

Ahora es Karina la "Princesita" Tejeda quien usó las redes sociales para hacer su descargo por los mensajes agresivos que recibe de sus seguidores, aunque admitió que son más las muestras de cariño que los insultos; y reconoció que "también es lindo una crítica, pero constructiva y desde el amor".

En ese marco, confesó que ciertos comentarios en las redes sociales la "lastimaron". "Y sí, también lloré", escribió en Instagram, acompañando una foto de su imagen actual, más estilizada y con la cara sonriente.

"Si supieran las cosas a las que desde chica me enfrento y sigo entera!", comienza el texto que lo compartió entre sus 430 mil seguidores.

Y sigue: "El insulto, el agravio, el bullyng, la violencia, la insensibilidad, no habla más que del que lo ejerce. Lo deja al descubierto, desnudo, mostrando sus miserias, sus carencias. Como si señalaran sus propias inseguridades, como si pidieran auxilio desde el fondo de su cobardía, como si hablaran de ellos mismos o de sus miedos y en vez de reconocer sus debilidades necesitan depositar ese odio en el otro, porque no tienen la valentía de asumir eso".

Al mismo tiempo reproduce qué tipo de mensajes se ve obligada, a veces, a leer en sus cuentas: "Que soy gorda o que es extraño que esté muy flaca, que me operé toda, que soy grasa, que no tengo talento. Si, que lo tengo. Yo estoy segura de mí, muy.

Y quizás si, no voy a negar que en su momento eso me lastimó. Y si, también lloré. Pero al ver que me supero más, año a año y día y día, entiendo que hasta de lo malo se puede sacar cosas buenas".

Para cerrar asegura que los agravios la hundieron, en su momento, aunque no lograron mantenerla en las profundidades. "Al contrario, llegué al fondo y eso me impulsó", remarcó la "Princesita".