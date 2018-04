"En Santiago encontré una danza auténtica y sin pretensión de show"

Fotos "El santiagueño tiene un amor profundo por el trabajo", dijo Ricky.

22/04/2018 -

El director, coreógrafo y productor y referente de la comedia musical en la Argentina, Ricky Pashkus, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, aseguró que en Santiago del Estero "hay un clima mucho más tradicional y con festivales honestos. Encuentro en el santiagueño la honestidad, relajación, serenidad y una danza profundamente auténtica y sin pretensión de espectáculo". También se refirió al Ballet Federal de Argentina Baila, un proyecto cultural que desarrolla en el país y en cuyo jurado se encuentra el santiagueño Machy Umbídez.

¿Cómo se logra amalgamar, en el Ballet Federal, danzas que representen un mosaico federal?

Esa es la pregunta esencial. El Ballet Federal tiene esa característica. Sabemos perfectamente que está el Ballet Folclórico Nacional, que tiene un color. Después tenemos grandes grupos folclóricos. El Ballet Federal de Argentina Baila tiene esa característica: lo integran gente de todo el país. Es un Ballet que representa a todas las provincias, en donde está representada la identidad federal a través de las danzas. Ahí está la fuerza. Es decir, no dejar de hacer algo que en cada presentación tenga diferentes ritmos y que esté el país representado yendo muy respetuosa y honestamente a cada provincia a mostrar ese federalismo siempre bailando algo de la provincia, pero sin dejar de ser como un mosaico que sea federal. ¿Cómo se lo hace? Siendo fiel al proyecto en sí mismo. Todo esto me cambió la vida. Vivo un extraño humor, un estado de ánimo más emocional y poético. Cuando conocí el folclore, gracias a la convocatoria del ministro (Hernán) Lombardi, fue como si una bomba atómica estallara en mi corazón. No quiero faltar a la verdad: no vengo de ese palo, hasta el certamen no había sentido afinidad. Tengo anécdotas hermosas como lo que sucedió hace poco con dos chicos, de 8 y 9 años, quienes viajaron con su madre más de 200 kilómetros para audicionar. Cuando decido hablar con ella, ya que el concurso no está destinado a menores, la madre me dijo: "Ya lo sabemos, sólo que ellos quieren bailar para usted".

En esa búsqueda por hallar ese federalismo, ¿qué encontró, particularmente, en Santiago del Estero?

Encontré en Santiago del Estero muchas cosas porque recién, a mis 62 años, ingreso tan profundamente. Entonces, para mí, todo es nuevo. En Santiago hay un clima mucho más tradicional y con festivales honestos. Encuentro en el santiagueño la honestidad, relajación, serenidad y una danza profundamente auténtica y sin pretensión de espectáculo. Ahora, como nuestro proyecto busca con honestidad el espectáculo también al santiagueño que se presenta lo tengo que seducir un poquito porque no le gusta mucho el show. Hay que respetarlo en eso. Le gusta lo que siente, aquello que baila con esa serenidad y amor, pero se entrega y se destaca cuando le empiezo a dar clases de clásico, de danza moderna o le explico que necesito su entrenamiento físico. Hay provincias que tienen más costumbres de llevar adelante, vamos a ponerlo así, el show. En los santiagueños que se presentaron yo reconozco un amor profundo por el trabajo y, por ahora, tengo que seducirlos un poquito con el show.