Ricky Pashkus anunció que este año entregarán los premios "Chúcaro"

22/04/2018 -

¿Cuál fue su reacción cuando le propusieron trabajar con este proyecto?

Ha sido mucha sorpresa y un poquito de miedo. Yo que soy de la comedia musical, aparece alguien que no conozco, que no tiene la historia, seguramente tendría, pienso, además de los brazos abiertos un poco los brazos inseguramente abiertos. A quienes me proponían este trabajo les decía que me iban a tirar tomates. Pasó todo lo contrario porque venía con un proyecto claro que era la gestión hacia la búsqueda de bailarines con excelencia, profesionales y hacia la inserción laboral; la búsqueda de la parte educativa junto con la artística. El proyecto fue muy bien recibido por todos los folcloristas a tal punto que hemos creado, junto a ellos, los premios "Chúcaro", que se darán en todo el país de una manera muy clara a los espectáculos que tienen un destino profesional.

¿Con la implementación del premio "Chúcaro" se busca reivindicar a don Santiago Ayala?

Los "Chúcaro" se celebrarán por primera vez este año considerando que es el centésimo aniversario del natalicio de Santiago Ayala. El proyecto del Ballet Federal y Argentina Baila busca lograr el profesionalismo, no dejar en desmedro el espectáculo y la inserción laboral. El "Chúcaro" era eso. El "Chúcaro" crea el Ballet Folclórico Nacional que no es ni tradicional ni estilizado, es danza. No es casual que, nosotros, buscamos espectáculos que sean con destino profesional, no amateurs, no recreativo. Tenemos delegados y jurados en el país buscando que el bailarín empiece a acostumbrarse a ser nominado con nombre y apellido y a cobrar. No tenemos sindicato de bailarines y no tenemos una Ley Nacional de Danzas y no tenemos todavía la costumbre de cobrar.