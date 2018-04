Una amplia propuesta ofrece el teatro 25 de Mayo

22/04/2018 -

El teatro 25 de Mayo abrirá sus puertas a las más variadas expresiones artísticas. Tanto en su sala mayor como en las anexas, hasta fin de año se presentarán espectáculos con entrada libre y gratuita. "Viernes en concierto", "Fogón y Tertulia" y "Concierto In Memoriam" son algunos de los espacios que se desarrollarán en el primer coliseo provincial.

Eugenia Morán, su directora, destacó esta nueva apertura de la principal sala de los santiagueños hacia las más variopintas manifestaciones del arte, que se desarrollarán en la nave central y en los espacios alternativos con que hoy cuenta disponible.

"Este año, que ya hicimos un ensayo el año pasado y nos fue muy bien, tenemos una programación para todo el año en un horario no convencional y en una sala también que no es la acostumbrada para mucha gente que por ahí no asiste a confiterías o peñas pueda conocer a sus artistas que se presentarán en los distintos ciclos", resaltó Morán.

Morán precisó que los espectáculos se concretarán en el Salón Anexo y el Salón de los Espejos.

"Los conciertos se realizarán con nuestros grandes músicos de la alta escuela y también músicos populares. Todos los meses se realizarán dos funciones, con entrada libre y gratuita. Entre esos ciclos se destacan "Viernes en concierto", "Fogón y Tertulia" y "Concierto In Memoriam", puntualizó Eugenia Morán.

Destacó: "Todo lo que encara el teatro no solo lo hace el teatro sino que es un trabajo conjunto entre Subsecretaría de Cultura, Jefatura de Gabinete de Ministros y Dirección de Cultura de la provincia. El teatro tiene, para todo el año, una hermosa cartelera de cosas gratuitas".

"Fogón y Tertulia"

"Fogón y Tertulia" tendrá su bautismo de fuego el próximo jueves 26, a las 20.30 con la presentación de "La Brasita de mi Chala". El concierto será en el hall del teatro 25 de Mayo

"Viernes de concierto"

El ciclo de "Viernes de concierto" arrancó este viernes, en la Sala Anexa, con las presentaciones de Ricardo Cianferoni y Roberto Peralta (guitarras) y Silvia Margari (soprano).

A toda esta oferta artística, se suman otras con una cartelera de obras nacionales y con entrada paga.