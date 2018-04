"Murillo" pide otra oportunidad

22/04/2018 -

Muchos quieren a la inspectora Raquel Murillo, interpretada por Itziar Ituño, del lado de los "malos", en la tercera temporada de "La casa de papel", anunciada por Netflix para el 2019. Al respecto, la actriz admitió también sus ganas de volver a formar parte de la historia.

"Pensaba que la historia estaba cerrada porque es bastante circular. Pero por el boom mundial, yo si fuera productora también pensaría en la tercera temporada. Ahora se están poniendo en contacto con todos nosotros, para ver bien quién va a estar y quién no. A mí me encantaría estar... No sé cómo va a seguir la historia", dijo Ituño en diálogo radial con Mañana Federal. Luego habló de lo que significó Murillo: "Para mí este personaje ha sido un regalo. Raquel es una mujer que aparentemente es muy fuerte, pero a la vez muy empática y vulnerable. Ella tiene la vida patas arriba. Pero defiende su sitio en el trabajo y que no le quiten autoridad... A Raquel le pasan cosas tremendas en cinco días de atraco. El personaje tiene un arco emocional muy bonito. Ha sido un desafío interpretarla", contó.