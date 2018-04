Fazio y Perotti aportaron en la goleada de la Roma

22/04/2018 -

El defensor Federico Fazio fue titular y el mediapunta Diego Perotti ingresó ayer en la goleada de su equipo, Roma, sobre Spal 2013 por 3 a 0 como local, en un partido de la 34ª fecha de la liga de Italia.

Los tantos fueron convertidos por Francesco Vicari, en contra, Radja Nainggolan y Patrik Schick.

Otros resultados: Sassuolo 1, Fiorentina (Giovanni Simeone ingresó a los 21m del segundo tiempo) 0 y Milan (Lucas Biglia de titular y Mateo Mussachio entre los suplentes) 0, Benevento 1.

La fecha continuará hoy con: Cagliari vs. Bologna, Atalanta vs. Torino, Chievo Verona vs. Inter, Lazio vs. Sampdoria, Udinese vs. Crotone, Juventus vs. Nápoli.