Semifinales del torneo de las Instituciones

22/04/2018 -

CHOYA, Choya (C). En el Parque Municipal de la "Ciudad de la Amistad" el próximo miércoles a las 20 quedarán los finalistas del Torneo de las Instituciones, una de las más convocantes que tiene el sudoeste santiagueño.

Habrá varias categorías. Por la Copa de Bronce se medirán: Policía vs. Aoma y Comercio vs. Bancarios. Luego se enfrentarán por la Copa de Plata los elencos de La Bio vs. Tránsito y a posterior Obras vs. Técnica.

Mientras que por la Copa de Oro se producirán los choques de Polideportivo vs. Hípico y Panaderos vs. Loma Negra. Se recuerda que las posiciones en la general determinaron los cruces de semifinales de cada copa.