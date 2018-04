Fotos Decomisaron pan contaminado y desalojaron un local de comidas

22/04/2018 -

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó a cabo el secuestro de mercadería de una panadería y el desalojo de un local de venta de comidas, ambos en el barrio El Paraíso. En el primer caso los inspectores procedieron a aplicar la sanción al observar una bolsa de aproximadamente 15 kilos de pan que estaba depositada en un lugar antihigiénico de la vereda del local comercial, parte de la misma se encontraba en contacto con agua servida. Por tal motivo, se labraron las actas de infracción correspondientes y se realizó el secuestro de mercadería, considerada no apta para consumo humano. De acuerdo con el artículo 38 de la ordenanza municipal vigente, se procederá al secuestro de productos, mercaderías, instrumentos, vehículos y elementos de cualquier índole o naturaleza que infrinjan las normas vigentes para su posterior depósito en lugares que se establezcan a efectos de restablecer el imperio de legalidad. Los efectos secuestrados quedarán en custodia de la dirección que intervenga en el procedimiento, a disposición del Juzgado de Faltas. Mientras que el artículo 314 manifiesta que cuando la legislación sanitaria nacional o provincial no estableciere el período de aptitud bromatológica o fecha de consumo preferente, Bromatología municipal lo establecerá, la que deberá constar los continentes. Desde la Secretaría de Servicios Públicos se ruega a la población, comprar los productos en los comercios habilitados para resguardar la integridad del consumidor. Desalojo Por otra parte, diferentes direcciones dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos y Gobierno trabajaron en conjunto para realizar el desalojo de un puesto de venta de comidas no habilitado, también en el barrio El Paraíso. Los empleados y obreros municipales se presentaron en un local en Ruta 1 de dicho complejo habitacional. Este lugar no reunía las medidas higiénicas a la hora de la elaboración, manipulación y venta de los productos. Además, fue motivo de reiteradas quejas de los vecinos. El mismo fue notificado y clausurado en diversas oportunidades por no contar con autorización para construir en un espacio verde, ni autorización de Calidad de Vida y Bromatología. Por tales motivos, se llevó a cabo el secuestro de las herramientas de cocina que fueron depositadas en el Obrador San Fernando Paraíso hasta que el dueño las retire.