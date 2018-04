Los Jaguares se hicieron gigantes en Australia

Fotos Los Jaguares alcanzaron su segundo triunfo consecutivo en el Súper Rugby.

Hoy 12:00 -

En otra demostración de carácter y autoridad, Jaguares derrotó 25-20 a Brumbies en Canberra y alcanzó su segundo éxito en igual cantidad de partidos en la exigente gira de cuatro semanas por Oceanía.

Así, el equipo de Mario Ledesma logró hilvanar dos victorias consecutivas por primera vez en el Super Rugby 2018 y dio otro paso gigante en la progresiva evolución que atraviesa esta temporada.

Se trató de una victoria muy trabajada, ya que el equipo de la capital australiana exigió a los argentinos al máximo y tuvo momentos de superioridad, pero Jaguares volvió a ser un equipo frontal, simple y contundente y repitió la fortaleza mental que forjó en los últimos partidos para ejecutar con eficacia en los momentos clave.

Brumbies presionó con el scrum y con el maul, forzó penales e insistió con el peso de sus individualidades (David Pocock, Henry Speight, Tevita Kuridrani), pero Jaguares se repuso de los momentos en que se vio desbordado y mantuvo la compostura en instancias críticas, tanto en extrema defensa como a la hora de concretar las acciones ofensivas.

Te recomendamos: El Apertura de rugby se inicia con 22 equipos

Jaguares tuvo un comienzo arrollador, en el que marcó un gran try luego de 18 fases (rubricado por Matías Orlando) y más dos penales de Nicolás Sánchez (falló otro accesible) se adelantó 13-0. Ese colchón de puntos sacado en los primeros 20 minutos resultó decisivo. Porque luego fue Brumbies el que impuso condiciones y obligó a los argentinos a tacklear. Aunque se defendieron con solidez, perdieron la brújula: penales, fallas en la salida con el pie y errores de manejo hicieron indefectible el descuento. Con dos tries de Marty Banks, Brumbies se fue al descanso 10-13.

Vino bien la pausa porque al regreso Jaguares recuperó la iniciativa. Aunque bajo presión y con un hombre de menos por la amonestación a Emiliano Boffelli (carga a un rival en el aire), metió un contraataque de in-goal a in-goal y, luego de un par de intentos fallidos con el maul, Jerónimo de la Fuente llegó al try por la punta. Y a un nuevo descuento de Brumbies (try de Chance Peni) le siguió la inmediata respuesta de Jaguares, con Boffelli coronando otra gran gestión colectiva para marcar distancias insalvables (25-17 a 10 del final).

Un triunfo que sirve para ratificar el bueno momento que atraviesa el equipo, que parece haber dejado atrás las lagunas mentales que les impedían traducir buenos rendimientos en victorias y no hacían más que acumular frustración.

Como una semana atrás ante Rebels, Jaguares volvió a mostrar carácter para sacar adelante un compromiso extremadamente delicado.

Se trató de la cuarta victoria de Jaguares en cuatro partidos disputados en Australia, y la sexta en nueve encuentros ante franquicias de ese país.

Además, el éxito le permitió escalar hasta la décima colocación de la tabla general con 16 puntos, a tres del octavo (Bulls), que disputadas 10 fechas ocupa la última plaza clasificatoria para los cuartos de final.

Pero acaso sea demasiado temprano para pensar en los playoffs. Por lo pronto es menester enfocarse en sostener la evolución, sobre todo en el aspecto mental.

El próximo sábado, ante Blues en Auckland, el desafío será derrotar por primera vez a un equipo de Nueva Zelanda.

Formaciones:

Brumbies 20: Tom Banks; Henry Speight, Tevita Kuridrani, Kyle Godwin y Chance Peni; Wharenui Hawera y Joe Powell; David Pocock, Isi Naisarani y Tom Cusack; Sam Carter (c) y Rory Arnold; Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y Scott Sio. Entrenador: Dan McKellar.

Cambios: ST 19m, Robbie Abel por Fainga'a, Nick Mayhew por Sio y Jordan Jackson-Hope por Godwin; 22, Darcy Swain por Arnold y Matt Lucas por Powell; 31, Mees Erasmus por Alaalatoa; 32, y Andrew Smith por Kuridrani y Michael Oakman-Hunt por Pocock.

Jaguares 25: Joaquín Tuculet; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago García Botta. Entrenador: Mario Ledesma.

Cambios: ST Leonardo Senatore por Matera; 16m, Martín Landajo por Bertranou; 19, Matías Alemanno por Lavanini; 21, Julián Montoya por Creevy; 27, Juan Pablo Zeiss por Tetaz Chaparro; 29, Bautista Ezcurra por De la Fuente; 32, Javier Díaz por García Botta; 38, Bautista Delguy por Moyano.

Progresión y ficha del partido:

PT: 5m, gol de Sánchez por try de Orlando (J); 12 y 15, penales de Sánchez (J); 34 y 39, tries de Banks (B).

ST: 19, gol de Sánchez por try de De la Fuente (J); 26, gol de Hawera por try de Peni (B); 30, try de Boffelli (J); 41, penal de Hawera (B).

Amonestado: 7m, Boffelli (J).

Cancha: GIO Stadium, Canberra

Árbitro: Angus Gardner (Australia).