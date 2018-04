Coleoni: "Le agradezco a Dios, mi familia y los jugadores"

Hoy 21:41 -

Tras conseguir el ascenso a la B Nacional y habiendo sido protagonista cuando le tocó descender hace 9 meses, Gustavo Coleoni no escondió su alegría y la emoción que le significa hoy poder festejar con Central Córdoba y volver a la segunda categoría del fútbol argentino.

"Para mí es la primera vez después de casi cinco veces que me tocó ver a otros dar la vuelta. Esta vez el de arriba me apuntó y me dijo 'esta te toca a vos' así que lo disfruto mucho", comenzó diciendo el "Sapito" tras consumada la victoria por 2 a 1 ante Defensores de Villa Ramallo.

"Le agradezco a Dios, a mi familia que me bancó en esta locura del fútbol. Perdí muchas cosas por atrás de la pelota. Es la culpa que tengo el no haber disfrutado cosas con los chicos", continuó en referencia a su familia.

Luego, Coleoni no quiso olvidarse de quienes lo acompañaron hasta este momento: "Le agradezco a los jugadores que se 'mataron' y a toda la gente del club que me dio la posibilidad de la revancha. Y de todos esos jugadores que estuvieron al lado mío", expresó.

Para concluir, el entrenador dijo que "lo mejor de este equipo fue la manera de jugar, tenemos identidad de juego. Éramos el equipo que mejor jugaba", cerró.