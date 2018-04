Enfocados en bajar al líder para levantar la autoestima

23/04/2018 -

Olímpico volverá esta noche al Vicente Rosales para jugar un partido crucial en lo anímico frente al puntero de la Liga Nacional y último campeón de la Liga de las Américas: San Lorenzo de Almagro.

Desde las 22, el conjunto bandeño intentará cortar una racha adversa de cuatro consecutivas (ante Quimsa 94 a 83, Gimnasia 82 a 81, Atenas 92 a 79 e Instituto 94 a 70), que lo dejaron en la decimotercera posición, con un récord de 15 victorias y 20 derrotas.

San Lorenzo, en cambio, viene de cinco victorias en fila (ante Argentino 92 a 76, Gimnasia 97 a 84, Weber Bahía 83 a 70, Quimsa 71 a 60 y Regatas 73 a 64) y lidera la competencia con un récord de 26 victorias y 7 derrotas.

Olímpico volverá a jugar sin Justin Williams, quien se está recuperando de un desgarro en el aductor derecho y se perdió los últimos tres partidos del equipo. Todos terminaron en derrota.

El pívot estadounidense hubiese sido de mucha utilidad para defender al cubano Javier Justiz Ferrer, de 2,11 metros de altura. Esa labor será compartida entre Ramón Clemente y Damián Tintorelli.

San Lorenzo, por su parte, arribó ayer en horas de la tarde a la provincia, con los santiagueños Gabriel Deck y Nicolás Aguirre en el plantel, y por la noche se entrenó en el Vicente Rosales, a las órdenes de Gonzalo García.

"Tortuga" y "Penka" empezaron a recibir muestras de afecto tras pisar suelo santiagueño y todo indica que serán bien recibidos en el Vicente Rosales, a pesar del pasado en Quimsa.

En el Ciclón está previsto el debut del uruguayo Sebastián Izaguirre, que llegó como recambio temporario de Matías Sandes.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: desde las 21, Ferro vs. Boca y Quilmes vs. La Unión; 21.30, Estudiantes vs. Argentino (Gustavo D’Anna será uno de los jueces).