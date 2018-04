Quimsa perdió ante Berazategui

23/04/2018 -

Quimsa cerró la fase regular de la Liga Femenina con una derrota ante Berazategui por 64 a 57, en el estadio Ciudad.

Pese a la derrota, el equipo santiagueño se quedó con el número uno y enfrentará en playoffs al mejor de tres juegos a Vélez Sarsfield, que terminó octavo, a partir del próximo sábado 28 del corriente.

Los restantes cruces de playoffs serán: Berazategui vs. Rocamora, Obras vs. Ameghino y Unión Florida vs. Las Heras.

La jugadora de mayor valoración del partido fue la estadounidense Adijat Adams, que terminó con 20 puntos y 17 rebotes.

Los 57 puntos de Quimsa fueron convertidos por: Yosimar Corrales Gómez (15), Adijat Adams (20), Ivaney Márquez Agudo (8), Agostina Ledesma (6), Natalia Ríos (2), Gisela Vega (4) y Victoria Lara (2).