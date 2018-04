Vella: "Es un día que no voy a olvidar nunca"

23/04/2018 -

Leandro Vella llegó a Central Córdoba como una apuesta del entrenador. El juvenil, sin demasiado espacio en Instituto de Córdoba, probó suerte en el Ferroviario y de a poco fue ganándose un lugar en el equipo y en el corazón del hincha.

Ayer, tras la obtención del ascenso, Vella aseguró que fue un día que jamás podrá borrar de su memoria.

"Es un día que no voy a olvidar nunca. Soñamos y trabajamos para esto y por suerte hoy podemos estar festejando", destacó.

"Estoy agradecido al ‘Sapo’ Coleoni, porque me dio la posibilidad de venir a este club. Estoy agradecido a esta provincia que me cobijó y al grupo bárbaro de jugadores", completó Vella.

"Se me cruzaron muchas cosas lindas por la cabeza. Tengo 20 años y conseguir un ascenso es algo grande para mi carrera. Me debo a este grupo y a la gente de Central Córdoba", recordó tras el pitazo final del árbitro.

Por último, el delantero hizo referencia a lo que será el futuro de su carrera.

"Por ahora voy a festejar todo lo que pueda, tomarme unas vacaciones. Pero me gustaría quedarme aquí porque me recibieron muy bien. En Instituto me trataron muy bien. Lo que se decida, voy a aceptar", cerró.