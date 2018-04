El Xeneize podría dar la vuelta el domingo ante el "Lobo"

23/04/2018 -

Boca está cada vez más cerca de lograr el bicampeonato. La victoria contra Newell’s dejó al equipo de Guillermo a tiro del título y de darse algunos resultados podría incluso coronarse el domingo que viene en La Plata.

Godoy Cruz juega el viernes a las 21.15 contra San Martín de San Juan. Es que de lo que pase en ese partido dependerá si Boca puede gritar campeón o no contra el club que los mellizos tanto aman: Gimnasia.

Lo primordial es que el "Tomba" no gane el clásico cuyano. Cualquier resultado que no sea victoria le dará a Boca la posibilidad de festejar el título. Claro que para ser campeón en la cancha de Gimnasia, dependiendo de si el Ministerio de Seguridad acepta que vayan visitantes o no, deberá además vencer al "Lobo", que ya no pelea por nada. Si se diera todo esto, Boca daría la vuelta al mediodía dado que el encuentro está programado para las 11.

San Lorenzo, a 7 de Boca, juega contra Patronato de visitante el domingo a las 13.15, por lo que sólo seguirá con chances en caso de que Gimnasia no pierda.