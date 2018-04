Convocan a ex alumnos para conformar comisión pro festejos del centenario

23/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La escuela de la localidad de Pozo del Arbolito inicia la convocatoria a ex alumnos para la conformación de la comisión pro festejos para la celebración del centenario de la institución, el cual acaecerá el año próximo. El director de la escuela Nº 955 "Tomasa Trejo de Vallejo", de la localidad de Pozo del Arbolito, Lic. Miguel Palomino, realiza la convocatoria a todos los ex alumnos de esta escuela, con el objetivo de formar la comisión pro festejos del centenario de esta institución. La invitación es para acercarse hasta el edificio escolar, desde hoy lunes 23 de abril a partir de las 14 horas. El objetivo es que entre todos puedan organizar una celebración como se merece la escuela, la cual hace un mes alcanzó sus 99 años de labor educativo y social en la localidad de Pozo del Arbolito, Acos, Palmas Largas, Puesto del Carmen, Puesto Los Villagra, y otros parajes cercanos, incluidos de la provincia de Tucumán. Es de destacar que el próximo año la escuela celebrará sus 100 años de presencia ininterrumpida, formando y sembrando valores culturales.