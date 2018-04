Los Andes y Quilmes se quedan en la categoría

23/04/2018 -

Los Andes, que igualó 2 a 2 como local frente a All Boys, y Quilmes, que empató 1 a 1 con Boca Unidos de Corrientes, aseguraron su permanencia en la Primera B Nacional a una fecha del final.

Ezequiel Cérica y Fabricio Lenci convirtieron para el equipo de Lomas de Zamora, en tanto que Sebastián Ibars y Maximiliano Salas anotaron para All Boys.

Quilmes, por su parte, se puso en ventaja por intermedio de Felipe Cadenazzi, pero sobre el final Boca Unidos evitó su descenso con un tanto de Juan Larrea en contra.

El que no pudo cumplir el milagro fue Flandria, que perdió como visitante ante Almagro, el líder, por 2 a 1.

Además, Villa Dálmine consiguió una victoria sólida sobre Deportivo Morón por 3 a 0, con goles de Jorge Córdoba, Marcos Rivadero y Federico Jourdan.

La jornada se cerró con el empate 1 a 1 entre Instituto de Córdoba y Agropecuario de Carlos Casares. Cristian Barinaga abrió el marcador para la visita, en tanto que Facundo Castelli marcó la igualdad en tiempo adicionado.

La fecha seguirá hoy con dos partidos: a las 15.35, Aldosivi vs. Deportivo Riestra (por TyC Sports); 20.30, Santamarina vs. Ferro; 21, Sarmiento de Junín vs. Atlético Rafaela.