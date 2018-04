Secuestran autos y motos por diversas infracciones de tránsito

Fotos RETENCIÓN. Ante las diversas faltas, los uniformados secuestraron los vehículos.

La Policía continúa con los operativos de control vehicular en todo el territorio santiagueño, con el propósito de concientizar a los conductores de que el respeto por las normas de tránsito contribuye a reducir la siniestralidad en las rutas y calle de nuestra provincia.

En esta oportunidad, se informó que la Dirección General de Seguridad Vial desplegó sus recursos en Capital, La Banda y en la ciudad de Campo Gallo, procediendo al secuestro preventivo de aquellos rodados que por distintos motivos no se encontraban en condiciones, ya sea de seguridad o mecánicas, para su circulación.

Así, durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la madrugada de ayer domingo, en el acceso a Campo Gallo, sobre ruta nacional Nº 92, se sacaron de circulación 10 motovechículos, cuyos conductores no reunían las condiciones necesarias al momento de ser observados, tales como no presentar documentación personal o del rodado, o no contar con los elementos de seguridad del vehículo, lo cual infringe lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito. Labrándose a tal efecto las correspondientes actas de infracción y secuestro.

Por otra parte, durante sendos operativos de saturación realizados sobre calle Roca y autopista Santiago-La Banda, en los cuales se controló la circulación vehicular y alcoholemia, diez rodados fueron secuestrados preventivamente, detectándose que dos automovilistas y un joven conductor de una moto, presentaban altos niveles de alcohol en sangre.

Por último, la Policía informó que los operativos de control se realizan sistemáticamente y de manera continua para concientizar a los conductores para que reduzcan la velocidad, para que lleven consigo la documentación pertinente y para exhortar a no beber alcohol si se piensa conducir.

Los puntos de la ciudad y las localidades donde se llevan a cabo los operativos son aleatorios y tienen como principal premisa que la comunidad comprenda que es fundamental respetar las leyes de tránsito para evitar más víctimas fatales en siniestros viales.