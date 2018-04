Se desarrolló un nuevo espectáculo del ciclo Música en la Explanada

23/04/2018 -

En la explanada de la Municipalidad de la Capital se desarrolló el pasado sábado el tributo a la legendaria banda británica Queen.

El espectáculo estuvo a cargo de los músicos santiagueños Gaby Ferreyra, en voz; Hugo Palmar, en bajo; Pablo Caro, en batería; Nene Brandán, en Piano y Jorge Suárez en guitarra, y los invitados especiales Raco Castillo, Roberto Cáceres y Javier Bazán.

La presentación logró colmar la capacidad prevista para el show, y captó la atención de los transeúntes que decidieron presenciar el espectáculo de rock.

La banda musical interpretó temas clásicos como, I want to break free, Save me, Another one bites the dust, Under pressure, Too much love will kill you, Show must go on, Bohemian Rhapsody, entre otros.

La presentación formó parte del ciclo Música en la Explanada que se presenta en forma periódica desde la sede de la comuna, y que reúne a artistas locales de diversos géneros musicales.