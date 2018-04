"Pampita" Ardohain no termina de seducir al público

23/04/2018 -

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain debutó con muy buen rating en las tardes de Telefé, pero con el paso de los días los números se fueron achicando y los directivos del canal estarían evaluando cambiarla de horario o eliminar "Pampita online" de la grilla diaria.

"En Telefé no están para nada contentos con el programa de Pampita. No sólo por cuestiones de números sino que tampoco les gusta como está llevando adelante el programa", dijo el periodista Carlos Monti en su programa radial.

Algunas fuentes anónimas, a las que hace referencia Diarioshow, señalan como una de las preocupaciones de las autoridades de Telefé, el "nulo carisma y simpatía" de Pampita y la desorientación que evidencian algunos miembros del panel.

Las críticas estarían apuntando a la decisión de Pampita de llevar al panel a sus dos amigas, Barbie Simons y Angie Balbiani, ex Rebelde Way, quienes no estarían aportando el condimento necesario; también al desconocimiento profesional de Federico Bal, y a la escasa intervención Luis Piñeyro en los temas de la farándula.

Con la única que parece estar contenta el canal de las pelotitas es con Sol Pérez, "la exchica del clima", quien con sus curvas y su simpatía ha tenido acertadas participaciones. Pero, la conductora no la estaría viendo con buenos ojos.

"Pampita Online" lleva apenas cinco días en pantalla.