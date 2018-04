No descarta adoptar a un niño, pero no quisiera un bebé

23/04/2018 -

Si bien no está en pareja, lo cual sería su estado ideal para pensar en armar una familia, el actor Diego Ramos admitió que "lo que más me gustaría es adoptar un chico un poco más grande, no necesito un bebé ni ver un rasgo o gesto mío en su fisonomía. Sé que los chicos más grandes son los más necesitados porque no los quieren".

En ese contexto, Ramos se autodefinió como una persona protectora, a quien naturalmente le nace el deseo de cuidar a quienes tiene a su lado. "Me preguntaron si quería ser padre y, la verdad, es que soy muy protector y me siento muy padre con la gente que me rodea. Algunos me dicen el Tío Diego. Tengo una cosa muy paternal y de estar con los niños", contó en el programa radial de Catalina Dlugi.

No obstante, aclaró que adoptar a un niño no está entre sus planes inmediatos. "Hoy a duras penas puedo ocuparme de mi perro, menos voy a poder ocuparme de un niño", se sinceró.

Al hablar de su vida profesional, Diego Ramos adelantó que tiene ganas de ir dejando paulatinamente la actuación. "No creo que me pierdan como actor, pero sí creo que lo voy a ir dejando, cada vez un poquito más. Me ofrecieron dos obras y estoy decidiendo", señaló.