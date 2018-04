Peter Hook vuelve a la Argentina para un gran "repaso"

23/04/2018 -

El bajista británico Peter Hook, junto a su banda "The Light", regresará el 9 de octubre a un teatro de Buenos Aires para ofrecer un show que repasa los discos "Technique" y "Republic", de New Order, y clásicos de Joy Division. Se trata de dos discos cruciales en la carrera de la banda que sucedió a Joy Division, tras el suicidio de su cantante Ian Curtis, debido a que no sólo reflejan la etapa más bailable del grupo sino que significan un testimonio del impacto del Acid House en la denominada "movida de Manchester", en la segunda mitad de la década del ‘80.