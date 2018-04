Roger Waters suma fechas para su vuelta a la Argentina

Fotos La última vez que Roger Waters estuvo en Buenos Aires, se presentó durante 9 noches en el estadio de River Plate.

El ex "Pink Floyd", Roger Waters, agregó una nueva fecha en el estadio Único de la Plata para el viernes 9 de noviembre tras agotar las localidades del martes 6, en el marco de su gira Us + Them, donde repasará clásicos de la emblemática banda británica de rock y presentará canciones de "Is This the Life We Really Want?", su primer álbum de estudio en 25 años. Con este regreso a la Argentina, el artista volverá a pisar el país donde logró su récord de presentaciones y recaudación con la gira 2010/2013 de The Wall, que a lo largo de nueve noches en el estadio de River Plate convocó a casi 450.000 personas y facturó unos 38 millones de dólares.