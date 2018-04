"Empezamos con un Bull que trata otros aspectos"

23/04/2018 -

¿Podemos esperar grandes cambios en la segunda temporada?

Esto es lo bueno de la televisión porque, cuando estaba haciendo "NCIS", nunca supe dónde íbamos a comenzar y dónde íbamos a terminar. Quiero decir, si me decías al comienzo de la segunda temporada que al final de la temporada Kate Todd iba a recibir un disparo de Ari en la azotea... Ese fue un episodio muy perturbador al final de la segunda temporada. ¡Impactante! Y nunca lo hubiese visto venir. Por lo tanto, no estoy diciendo que vamos a tener algo tan dramático y que le altere la vida, espero que no, a uno de nuestros principales miembros del elenco.

Sé que estamos comenzando con un Bull que trata más sobre su intuición y de confiar en sus instintos y menos dependiente de la tecnología y los artilugios, porque creo que siente que ha puesto demasiado énfasis en eso y está intentando llegar al corazón de estos casos. Pero él tendrá presiones financieras y presiones personales. Y creo que es un barril de pólvora y estoy deseando verlo explotar.