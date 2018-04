Vuelve "A todo o nada"

23/04/2018 -

La tercera temporada de la serie documental deportiva "All or Nothing" ("A todo o nada") se adentra en el vestuario de los Dallas Cowboys (uno de los equipos de más ganadores y populares de la liga estadounidense de fútbol americano) y sigue su intimidad a lo largo de una temporada repleta de controversia y emociones, desde este viernes por la plataforma de streaming de Amazon Prime Video. Tras el éxito de las dos temporadas anteriores, enfocadas en el equipo de béisbol de los Arizona Cardinals y el de fútbol americano Los Ángeles Rams, la serie documental proyectará entregas con la selección de Nueva Zelanda de rugby, los famosos All Blacks, y con el Manchester City dirigido por Pep Guardiola.