Desesperada búsqueda de una trans santiagueña en Buenos Aires

Hoy 13:12 -

La comunidad trans de Santiago del Estero se encuentra conmocionada y en alerta por la desaparición de Nahir Rodríguez, una compañera que desde hace varios años está radicada en Buenos Aires.

Según comentaron, Nahir tiene 37 años y desde hace tiempo se encontraba en situación de calle, por la zona de Recoleta.

Las primeras informaciones indicaban de una posibilidad de que estuviera como NN en una morgue, pero esa versión ya fue descartada.

"Sus familiares están desesperados. Hace cuatro días que ya no saben nada. Nosotras teníamos un dato de que podría estar internada en el hospital Álvarez, de Flores, pero averiguamos con compañeras de ahí y no está. No la encontramos por ningún lado", manifestó Julieta Paz, presidenta de DIVAS (Diversidad Valiente Santiagueña).

A través de las redes sociales, organizaron una campaña y pidieron colaboración para poder difundir la búsqueda y así encontrar a Nahir.