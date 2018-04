Insólito: Intentó rescatar a un gatito y quedó atrapado

Hoy 15:38 -

Los bomberos de la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia (Estados Unidos), rescataron a un hombre que quedó atrapado en un árbol cuando trataba de salvar a un gato, informaron medios locales.

El pasado 20 de abril, esa persona utilizó una escalera para subir alrededor de 15 metros con la intención de rescatar al felino cuando, de repente quedó atascada.

Alguien avisó al Cuerpo de Bomberos de Norfolk, sus integrantes rescataron tanto al presunto 'héroe' como al animal que motivó su acto audaz y el encargado de su cuenta de Twitter escribió "ni el gato ni los bomberos resultaron heridos" durante el incidente.

Los bomberos de la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia (Estados Unidos), rescataron a un hombre que quedó atrapado en un árbol cuando trataba de salvar a un gato, informaron medios locales.



El pasado 20 de abril, esa persona utilizó una escalera para subir alrededor de 15 metros con la intención de rescatar al felino cuando, de repente quedó atascada.



Alguien avisó al Cuerpo de Bomberos de Norfolk, sus integrantes rescataron tanto al presunto 'héroe' como al animal que motivó su acto audaz y el encargado de su cuenta de Twitter escribió "ni el gato ni los bomberos resultaron heridos" durante el incidente.

Norfolk firefighters on scene of a technical rescue of a man stuck in a tree at Bluebird Park. Man has been rescued. The reason for climbing in tree was to rescue a cat. While here NFR will see if we can rescue cat without risking firefighters Ch Worley pic.twitter.com/wcnhuZVWxY