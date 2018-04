Intervino el BCRA, pero el dólar igual subió a $ 20,53

Fotos La divisa norteamericana anotó su tercera alza consecutiva en bancos y agencias.

Luego de dos semanas sin intervenir, el Banco Central reapareció en el mercado cambiario para contener al dólar, que igual avanzó cinco centavos a $ 20,53, su máximo en un mes, en bancos y agencias de la city porteña.

Operadores indicaron que la autoridad monetaria vendió entre u$s 150 y u$s 180 millones en el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa trepó cinco centavos a $ 20,26 impulsada por una reactivación de la demanda para coberturas debido a una mayor aversión al riesgo a nivel mundial.

El avance en el mercado local se produjo en sintonía con otros países de la región, donde se destacan las alzas del peso mexicano (2,1%), el real (1%) y el peso chileno (1,1%).

Los mínimos se anotaron en el comienzo de la rueda cuando las primeras operaciones se pactaron en los $ 20,22, tres centavos arriba del cierre anterior. Las órdenes de compra se instalaron desde temprano impulsando una suba de los precios que al tocar máximos en los $ 20,265 dispararon la intervención de la autoridad monetaria en el sector donde operan bancos y empresas.

Las ventas oficiales, en los $ 20,26, fijaron un límite preciso a la suba del día y por momentos estimularon la reaparición de algunos vendedores que estabilizaron la cotización por debajo del rango de intervención hasta bien entrado el último tramo del día. Ya sobre el final la demanda privada volvió a requerir de la asistencia oficial y determinaron el cierre en el valor fijado por la regulación del BCRA.

El volumen negociado fue de u$s 862 millones.

El analista Gustavo Quintana puntualizó que "la suba de tasas en los Estados Unidos (que se acerca al 3%) pareció tener impacto en el plano local alentando un cambio de portafolios de inversión que claramente se dolarizan por la aversión al riesgo de una nueva situación internacional".

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,5% TNA.

En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 157 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles.

Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 23 días a 26,35% TNA, y la de 149 días al 25,80% TNA, según ABC Mercado de Cambios.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 650 millones, el 50 % se operó para fin de mes a $ 20,375 a una tasa de 29,60% TNA. El plazo más largo fue octubre, que cerró a $ 22,50 a una tasa del 21,18% TNA.

En la plaza paralela local, el blue cerró casi estable a $ 20,57. El "contado con liqui", en tanto, subió dos centavos en los últimos cinco días hábiles y cerró el viernes a $ 20,24.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes u$s 827 millones hasta u$s 61.629 millones (se pagaron servicios financieros del BIRAD 2019/21/26/46 por u$s 589,2 millones).