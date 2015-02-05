CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Abril 2018

Hoy 22:00 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA

00.45 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. SAN LORENZO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARTESANOS

14.00 NOTICIERO 7

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA. VS. DEFENSORES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 CICLO DE COLECCIÓN: ALMA

COPLERA

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.24 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON

JONNY QUEST

07.44 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

09.39 EL NOVATO

12.11 LA ENTREGA INMEDIATA

13.56 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON JONNY QUEST

15.19 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

17.16 LA ENTREGA INMEDIATA

19.03 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

19.27 EL NOVATO

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 05

23.05 EL ÚLTIMO SAMURAI


TCM

08.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

08.35 LA NIÑERA

09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.40 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.05 LA NIÑERA

11.30 LA NIÑERA

11.55 UNA RELACIÓN PELIGROSA

14.06 DESCARRILADOS

16.01 LA RED

18.09 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

19.59 EL PERFECTO ASESINO

22.00 RÁPIDA Y MORTAL

23.56 TRIPLE IDENTIDAD

 

TNT

07.07 CORAZÓN DE CABALLERO

09.34 UN CUENTO CHINO

11.26 PRISIONERA DEL ESPACIO

13.22 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

14.58 SOMBRAS TENEBROSAS

17.08 AL FILO DEL MAÑANA

19.12 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.07 RELATOS SALVAJES


UNIVERSAL CHANNEL

06.30 IT TAKES A KILLER

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

12.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

13.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

14.50 COCODRILO DUNDEE II

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

22.00 CHICAGO P.D.

22.50 CHICAGO FIRE

23.40 CHICAGO P.D.

24.40 CHICAGO FIRE

01.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

 

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

11.40 UN DÍA DE NIEVE

13.35 A LA VENTA

15.30 SIEMPRE EL MISMO DÍA

17.50 AÑO BISIESTO

20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

22.40 REALMENTE AMOR

01.30 POOTIE TANG

 

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA A

“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.


CINE TEATRO RENZI  (LA BANDA)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.


FÓRUM (PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/04-17:20 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 25/04-17:30 (Cast)

MIMIC: NO SIGAS LAS VOCES (2D):

TERROR DRAMA (+16 AÑOS)

HOY AL 25/04-20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/04 - 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL -25/04- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO (2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

HOY AL 25/04 - 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

HOY AL 25/04 -19:30 (Cast) 22:15 (Cast)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/04 - 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL 25/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 25/04 - 22:00 (Subt)

 

HÍPER LIBERTAD

PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10- 20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

GNOMOS AL ATAQUE APT ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50- 18:40 (TODOS LOS DÍAS)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES SUBTITULADA)

CASTELLANO 2D: 22:30 (JUEVES SUBTITULADA)

VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES SUBTITULADA)

UN LUGAR EN SILENCIO APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES SUBTITULADA)

VENTA ANTICIPADA  AVENGERS ESTRENO 26-04


 
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