CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Abril 2018
Por El Liberal
Hoy 22:00 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA
00.45 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. SAN LORENZO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARTESANOS
14.00 NOTICIERO 7
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA. VS. DEFENSORES
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 CICLO DE COLECCIÓN: ALMA
COPLERA
20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.24 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON
JONNY QUEST
07.44 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
09.39 EL NOVATO
12.11 LA ENTREGA INMEDIATA
13.56 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON JONNY QUEST
15.19 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
17.16 LA ENTREGA INMEDIATA
19.03 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
19.27 EL NOVATO
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 05
23.05 EL ÚLTIMO SAMURAI
TCM
08.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
08.35 LA NIÑERA
09.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.40 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.05 LA NIÑERA
11.30 LA NIÑERA
11.55 UNA RELACIÓN PELIGROSA
14.06 DESCARRILADOS
16.01 LA RED
18.09 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
19.59 EL PERFECTO ASESINO
22.00 RÁPIDA Y MORTAL
23.56 TRIPLE IDENTIDAD
TNT
07.07 CORAZÓN DE CABALLERO
09.34 UN CUENTO CHINO
11.26 PRISIONERA DEL ESPACIO
13.22 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
14.58 SOMBRAS TENEBROSAS
17.08 AL FILO DEL MAÑANA
19.12 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.07 RELATOS SALVAJES
UNIVERSAL CHANNEL
06.30 IT TAKES A KILLER
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
12.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
13.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
14.50 COCODRILO DUNDEE II
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
22.00 CHICAGO P.D.
22.50 CHICAGO FIRE
23.40 CHICAGO P.D.
24.40 CHICAGO FIRE
01.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
11.40 UN DÍA DE NIEVE
13.35 A LA VENTA
15.30 SIEMPRE EL MISMO DÍA
17.50 AÑO BISIESTO
20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
22.40 REALMENTE AMOR
01.30 POOTIE TANG
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA A
“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.
FÓRUM (PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/04-17:20 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Subt)
READY PLAYER ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 25/04-17:30 (Cast)
MIMIC: NO SIGAS LAS VOCES (2D):
TERROR DRAMA (+16 AÑOS)
HOY AL 25/04-20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/04 - 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL -25/04- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO (2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
HOY AL 25/04 - 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
HOY AL 25/04 -19:30 (Cast) 22:15 (Cast)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/04 - 17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL 25/04 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
HOY AL 25/04 - 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:10- 20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
GNOMOS AL ATAQUE APT ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50- 18:40 (TODOS LOS DÍAS)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES SUBTITULADA)
CASTELLANO 2D: 22:30 (JUEVES SUBTITULADA)
VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES SUBTITULADA)
UN LUGAR EN SILENCIO APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES SUBTITULADA)
VENTA ANTICIPADA AVENGERS ESTRENO 26-04