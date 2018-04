FÚNEBRES | 24 de Abril de 2018

Hoy 00:49 -

Fallecimientos

Zoila del Valle Arias (Beltrán)

Toribio de Jesús González

Lorenzo Teófilo Marcos

José Rubén Puerta (La Banda)

América del Jesús Albarracín de Juárez (Las Termas)

Sonia del Carmen Ruiz

Adrián Eduardo Alfonso

Sepelios Participaciones

ALFONSO, ADRIÁN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su hija Alfonso Sarria Jasmín Ailén, Teresa Esterniolo, Antonio, Rosa y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9:30 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BRAVO, GLORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Mario A. Sily participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de sus queridos amigos Puchi, Gringa y nieto Exequiel, a quienes acompaña con mucho cariño en irreparable pérdida. Eleva oraciones por su descanso en paz.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Margarita N. de Bravo y Sara B. N. de Hounau y familiares participan el fallecimiento del Integrante de una de las familias distinguidas del Barrio Centro (Sud capitalino), recordada siempre por su colaboración con el desarrollo cultural de este barrio. Acompañan cariñosamente a sus hermanas Leyenda, Pirula y Zully y a los hijos de Ato, con sus respectivos grupos familiares, en tan triste circunstancia por la sensible pérdida sufrida. Ruegan a Dios por el descanso en paz de tan destacado miembro de la comunidad santiagueña y la resignación cristiana de todos sus deudos.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Argentina Mateo de Brizuela y familia manifiestan hondo pesar por el fallecimiento del hermano de la querida Leyenda y ruegan por la resignación familiar.

FERREYRA, JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Su abuelo Marcelo, tus tíos abuelos Jorge, Marcela, Katy, Susana, Lilia y Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Sus tíos y prima Rodrigo, Agustina, Cecilia, Rodrigo Facundo, Natalia, Nicolás, Federico, Eduardo, Martin, Dani, Pablo, Alvaro y Lara, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. "Ya está ante tu puerta Señor, permítele entrar a tu Reino". La comunidad educativa del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Fátima Nivel Secundario participa el fallecimiento de Julieta, alumna de 2º año de la institución y ruega oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA, NOEMÍ CORALIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. Su vecina Beba de Estancampiano y sus hijos Bequi, Tolin y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, TORIBIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. Sus hijos Gladys, Maria, Horacio, Rafael, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - tel. 4219787.

KEEN, NORMA ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sus hijos Esteban, Mariángeles, Natali, Daniela, Juan, hijos políticos Cristian, Paula, Andrea, Teo, nietos Valentina, Melani, Rodrigo, Jonat, Guilli y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

KEEN, NORMA ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sus hijos Nataly, Juan Carlos, Daniela Alejandra, Esteban Daniel y Mariángeles Salto y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad, previo oficio religioso en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús. Casa de duelo Güemes 704. Sgo.

KEEN, NORMA ELISABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Juan Domingo Ibáñez, Ada Rosa Miani y Juan José Ibáñez Miani despiden a su amiga de toda la vida y que brille para ella la luz que no tiene fin. Hasta siempre amiga del alma.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su esposa Rosa Otilia Domínguez, sus hijos Miguel, Gustavo y Graciela, hijos políticos Luis, Laura y Mónica y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su esposa Rosa Domínguez, hijos Miguel, Gustavo, Graciela, H. pol. Luis, Laura, Mónica, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hijo Carlos Gustavo Marcos, hija politica Mónica Ceballos, nietos Facundo, Rocío, Juliteta y Benjamin Marcos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hijo Miguel Enrique Marcos, hija politica Laura Manzoratte, nietos Florencia, Valeria, Paula y Valentin Marcos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su hija Graciela Marcos, hijo político Luis Ramón Corbalán, nietos Cecilia, Martin, Franco e Ignacio Corbalán, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su hermana política Berta Domínguez de Arjona y sus sobrinos Mirtha y flia, Hector y flia, Lucho y flia y María Silvia y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Luli y acompañan a su querida familia.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su sobrino Héctor Arjona, su esposa Adriana Tenreyro y sus hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "No perdimos a nadie, simplemente se adelantó, solo su cuerpo se ha marchado, su alma abandonó este mundo, pero siempre estará en nuestros corazones y recuerdos". Su sobrina Lucrecia Marcos participa con profundo dolor su fallecimiento.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Su vida terrena ha terminado, Dios recíbelo donde no hay sufrimiento, solo hay paz. Será inmortal en nuestro recuerdo y nuestro cariño". Su sobrino Ricardo Marcos, sobrina politica Lic. Silvia Escalada de Marcos, sobrinos nietos Guadalupe, Benjamín, candela y Valentina Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Querido tío: fuiste para nosotros como un segundo padre. Siempre vas a estar en nuestros corazones y recordaremos los lindos momentos compartidos. Descansa en paz junto a tus seres queridos. Sus sobrinos Lucrecia y Ricardo Marcos, sobrina politica Lic. SIlvia Escalada, sobrinos nietos Guadalupe, Benjamin, Candela y Valentina Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Luli: un tío que nos acompañó siempre, ya no está con nosotros. Rogamos por su descanso en paz. Participan su fallecimiento Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos Juan Ignacio, Lubina Albana, Juan Edgardo, María Jimena Coria Vignolo.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Tuchy Areal, Agustín Alzugaray, sus hijos Rodolfo, Gerardo y Mónica Ceballos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su consuegro. Elevan oraciones en su querida memoria y ruegan al Altísimo resignación a su familia.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Con gran tristeza despido al amigo Luli, acompañándola a en su dolor a Rosita, hijos y nietos. Marta Beatriz Terribile y flia. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sus vecinos Miguel Trejo, su señora Silvia, sus hijos Leticia, Virginia y sus respectivas flias., lamentan su partida y ruegan al Señor les de fortaleza a su flia.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. La promoción 1952 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa el fallecimiento del esposo de la querida compañera Rosita Dominguez y los acompañan con oraciones.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular José Mármol, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Luly.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Armando Curi y flia., participa su fallecimiento por tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Las amigas y ex compañeras del Jardín Carocito de su hija Prof. Graciela Marcos de Corbalán; Mabel González, Gricelda Merlini, Cristina Juárez de Diaz, Liliana Corvalán de Ledesma, Lili Mateo, Norma Santillán, Silvia Llugdar y Gladyz Lopez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Graciela Areal de Romaní, sus hijos y nietas acompañan a la querida Rosita y a toda su familia en este momento de dolor, rogando al Señor por su pronta resignación.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Señor recíbelo en tu Reino y haz que brille para él la luz que no tiene fin". Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Maria Natalia, Mario Franco, Maria Florencia y Pablo Valentín, participan con dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga y compañera de toda la vida y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a su esposa e hijos en su dolor.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. El Padre Manuel Amante y servidores de la capilla San Cayetano de Belgrano y Gorriti, participan el fallecimiento del esposo de Rosita. Ruegan oraciones y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan por su eterno descanso.

MARTÍNEZ DE SORIA, ÁNGELA CLOTILDE (q.ep.d.) Falleció el 22/4/18|. Los compañeros de sus hijos Rita y Luis, de la Sección Despacho: Julia, Rosita, Tania, Marcela y Rosa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, SONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su esposo, sus hijos, sus padres, hermano y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatapraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ, SONIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz querida Sonia. Flia. Tejerina, Nueva Empresa Gorostiza y Esquiú participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Lic. María Florencia Ibarra Orieta y Rodrigo Díaz Gil participan su fallecimiento. Acompañan en estos tristes momentos a su amiga Carmen Ledesma y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su esposa Alicia Andrada, sus hijos Fabricio, y Denis hijos políticos Yamila, Yésica, nietos Agustín, Martina y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sus hermanos Héctor, su esposa Luisa, su hijo Hernán participan con profundo dolor su fallecimiento.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su hermano Hugo, su esposa Mirta y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su primo Toño De Pablo, su esposa Mary, sus hijos Roxana, Dany y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Familia Sarquiz. Ruega oración en su memoria.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. La empresa Mijovi SRL participa con dolor su fallecimiento.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Alicia Andrada, su hija Brenda, Inés Sabugo participan con profundo dolor y que brille la luz que no tiene fin.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Familia Cura: Marta Paolo, Sergio y Maxi participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Acompañan a la familia en este profundo dolor. Familia Quiquinto que Dios lo tenga en la Gloria y brille la luz que no tiene fin.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Participan Manuel Montasñez, Silvia y Rubén Montañez. Ruegan una oración en su memoria. Hijos y nietos.

SUÁREZ, OSCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. La supervisora general y el cuerpo técnico de supervisores escolares del nivel primario participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del supervisor escolar Lic. Ramón Suárez. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, OSCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. La supervisora escolar Adriana Rey y Marta Valdez, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del supervisor escolar Lic. Ramón Suárez. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, OSCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. La dirección de la Escuela Nº 755 "Batalla de Maipú" de la localidad de El Charco, Dpto. Jiménez, participa con profundo dolor del fallecimiento de Oscar Rolando Suárez, hermano del Supervisor Ramón Suárez, que Dios les de resignación a los familiares y que brille la luz que no tiene fin para su difunto hermano. Las Termas.

ABREGÚ DE GONCEBAT, LUZ DEL ALVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Profesor Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ DE GONCEBAT, LUZ DEL ALVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. La Asociación Civil "Coral Plenitud" de Adultos Mayores y su director participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Aida Goncebat. Eleva oraciones en su memoria y ruega al Altísimo resignación a su familia.

ALBARRACÍN DE JUÁREZ, AMÉRICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Directorio y personal del Casinos del Sol, participa del fallecimiento de la madre del Sr. Roque Juárez, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ALBARRACÍN DE JUÁREZ, AMÉRICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia, participan con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Roque Juárez, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

ALBARRACÍN DE JUÁREZ, AMÉRICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Carlos Olivera y familia, participan el fallecimiento de la madre de su compañero y amigo, ruegan al Altísimo por su eterno descanso. Las Termas.

ARIAS, ZOILA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Sus hijos Mauricio, Elvira y Susana. H.pol Roxana, Aníbal y Chuchu nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán, Cob IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Confiamos en tu palabra Señor. La familia Oroná Tofanelli participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro momento que les toca vivir. Choya.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Compañeros de la promoción 96' del colegio secundario San Antonio de Choya acompaña a sus amigos Luis Silva y Karina Juarez ante esta irreparable perdida. Elevan oraciones para su descanso eterno y consuelo para toda la familia. Choya.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Pedro Villalba y Luis Mansilla junto a sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia Silva Cejas en este dificil momento. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Rosa Sevilán y Damián Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a sus familiares.

Invitación a Misa

GALLARDO DE ESPERGUÍN, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/14|. Su esposo Enrique Atilio Esperguín, sus hijos Marcelo, Juan, Rodolfo y Walter; nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Pasaron 3 meses de tu partida y nos consuela saber que ya descansas y gozas en la presencia de Jesús. Sabemos por fe que ahora ya cantas con los ángeles y que desde el cielo nos cuidas. Te amamos. Tu esposa Graciela, tus hijos, hijos políticos y nietitos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Hace un año que partiste de este mundo, mi vieja querida, que difícil ha sido tratar de superarme a tu ausencia, los días parecen transcurrir rápido pero hay momentos en los que me resisto, y siento que nunca podré aceptar tu pronta partida al cielo, aunque ha pasado el tiempo, lo único que me tiene en pie firme, es nuestra nieta, tan bella como vos. Espero que donde estés, puedas verme y algún día nos volvamos a encontrar mi amor. Su esposo Leopoldo, sus hijos Nicolás y Edel, sus hijos políticos Deby y Maxi y su nieta Victoria invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

IBÁÑEZ DE RUIZ, GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/07|. Su esposo Héctor Ruiz, sus hijos Federico y Soledad, hijos políticos Daniel, Andrea y Andrés, nietos Julieta, Luján, Juan Patricio, Josefina y Justina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia Catedral, al cumplirse 11 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Sus hijas y demás familiares agradecen profundamente el acompañamiento profesional y humano en los momentos difíciles que pasamos a raíz de la enfermedad de nuestra querida madre, al Dr. Walter Amado, Claudio Basbús, CPN Ayuch y al personal del Sanatorio 9 de Julio en la persona del Dr. Gianoni y el Dr. Rojo y a todos los amigos que estuvieron a nuestro lado e invitan a la misa que con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento y al recordarse un nuevo aniversario de su natalicio se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (Chichi) Falleció el 24/4/17|. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así lo quiso pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo, la vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había adentro. Su esposo Tito Murad, sus hijos Jorge, Miky y Cecilia, sus hijas políticas Daniela y Fabiana, sus adorados nietos Ignacio, Naim, Jorgelina y Elenora invitan a participar de la misa a celebrarse en la iglesia San Francisco el día 24 de abril a las 20 hs con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del Padre.

BLANCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/18 en Comodoro Rivadavia Chubut |. Sus hermanos Mirta Beatriz Blanco y Ricardo Alberto Blanco y sus Flias. invitan a la misa que se oficializará hoy en parroquia Sgo. Ápostol, a las 20hs.al cumplirse un mes de su fallecimiento.

QUIÑONES, OSCAR NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. "Me enseñaste tantas cosas que fuiste muy feliz con los años que me regalaste, siempre serás lo más importante en mi vida, lo más especial aún sin tener tu presencia, pero si tu recuerdo. Por eso te extraño mucho pero confío en Dios, que llegará el día que te vuelva a ver". Su esposa Titina, sus hijos Sergio, Miguel, David, Sole, Daniel y sus nietos que te amará por siempre invita a al misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

SUASNÁBAR DE HERRERA, MATILDE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/15|. Recordarte en esta fecha hace que nuestros corazones tiemblen por los recuerdos que vienen a la memoria y que quedarán guardados por siempre. Sabemos que tu ausencia hace eco en nuestro interior pero nos alivia pensar que descansas en paz y que continúas con nosotros ¿porqué? porque cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Familiares invitan a la misa que realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Sgo. Apóstol.

Recordatorios

NÚÑEZ, EDVERTO REINER (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su esposa Fani; sus hijos: Ilda, Yani, Lucho y Richard; sus nietos y demás familiares lo recuerdan con profundo amor y ruegan una oración por su alma. Clodomira.

NÚÑEZ, EDVERTO REINER (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Sus nietos: Jesús, Alejo, Santiago, Imanol, Lara, Victoria, Liberthad y Avril lo recuerdan siempre. Ruegan oraciones en su memoria. (Clodomira).

NÚÑEZ, EDVERTO REINER (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Papi: desde que te fuiste eché mis alas al viento para llegar hacia ti. Hoy sin poder alcanzarte, seguirán mis alas rotas para seguir adorándote hasta que pueda llegar .Te amo papi". Tu hija Yani. (Clodomira).