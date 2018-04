“Es un despropósito que los impuestos representen el 20% de las boletas”

24/04/2018 -

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, brindó una conferencia de prensa, en la que informó eliminará los impuestos provinciales que se aplican en las facturas de los servicios, lo que permitirá reducir los montos de las boletas de la de luz, gas y agua. En ese marco, la mandataria provincial sostuvo que "es un despropósito que los impuestos provinciales sean un porcentaje alto de la factura", al decir que representan un 20% de lo que pagan los usuarios. "Después de 10 años de abandono no se puede seguir ocultado la verdad y, el gobierno nacional como lo hizo con todos los temas decidió poner la verdad sobre la mesa en el tema de la energía", puntualizó. Por otro lado, la gobernadora también pidió regular el consumo en los hogares para que las facturas "sigan bajando más". "El gobierno invierte cientos de millones de pesos para que las familias no paguen estos impuestos. Seguramente la factura va a bajar más si volvemos al consumo de antes, cuando éramos más chicas, cuando el valor de las tarifas no era irreal, cuando nos costaba pagarlas". Según anunció el gobierno provincial, "no se van a cobrar más impuestos provinciales en las tarifas de luz, gas y agua". "La idea es que los vecinos paguen el servicio y no el mantenimiento del Estado", señaló la mandataria provincial.