Fotos Chara: “Lo que está pidiendo el Presidente a todas las provincias, Santiago ya lo hizo”

24/04/2018 -

El titular de la cartera de Economía de la provincia de Santiago del Estero, Atilio Chara, dijo en referencia a la solicitud de Mauricio Macri a las provincias de ayudar a alivianar el peso de las boletas de energía, que "justamente lo que está pidiendo el Presidente a todas las provincias, Santiago ya lo hizo el año pasado, y lo viene haciendo desde entonces, incluso la exgobernadora Claudia de Zamora tomó en 2017 medidas más profundas en ese sentido". Chara señaló que "por eso en las boletas de la luz, Santiago no cobra impuesto a los Ingresos Brutos ni ningún otro tributo provincial". "Se decidió hacer de esta manera para beneficiar a los usuarios santiagueños, a todos, incluso al comercio y la industria", remarcó el ministro. Indicó que el esfuerzo que reclama la Nación hoy, "es el esfuerzo que nuestra provincia ya viene haciendo, no es nuevo para nosotros, lo instrumentamos el año pasado", remarcó. Contexto Además del no cobro de impuestos provinciales, otra medida adoptada en Santiago se dio en el segundo semestre del año pasado, cuando el propio Gobierno de la Nación indicó un aumento del 15% en la energía eléctrica. Fue entonces cuando la Provincia solicitó a la distribuidora local, que no aplicara por el momento esa suba, lo cual fue consensuado y así se hizo. Asimismo, el último aumento que la Nación previó para febrero de este año, fue aplazado en Santiago teniendo en cuenta que durante ese mes y en marzo, se dan en la provincia picos de alto consumo por el calor. Por otra parte se eliminaron en algunos casos y se adecuaron en otros, las tasas municipales que están dentro de las boletas, según las posibilidades de las comunas del interior. Y se iniciaron campañas para que los usuarios ahorren energía en la medida de sus posibilidades. Para analistas y expertos en la materia, frente a estas acciones promovidas por el Estado santiagueño, resulta al menos llamativo el "tardío" pedido del Gobierno Nacional. También advierten que es "un tanto incoherente" convocar a las provincias a retirar los impuestos locales en las boletas, cuando el Estado Nacional mantiene el cobro del IVA (un 27% en Santiago) en esas mismas boletas de la luz. Hay que destacar asimismo que mientras se concretan todos estos esfuerzos, las distribuidoras deben seguir abonando mensualmente a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por la energía que llega a los hogares, sin ningún tipo de rebajas ni concesiones, sumas de hasta un 400% más altas que las de hace un año atrás.