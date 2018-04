Los santiagueños lo disfrutan más

Fotos REPRESENTANTES. En un plantel competitivo, el ferroviario tuvo a 16 jugadores nacidos en nuestra provincia, como parte fundamental en el ascenso.

24/04/2018 -

A pocos días de iniciar la pretemporada pasada, en muchas de las preguntas al entrenador Gustavo Coleoni, sobre la cantidad de refuerzos que debía exigir para conformar el plantel profesional, el "Sapo" siempre afirmó que no le urgía la necesidad de contratar jugadores foráneos, aduciendo que en la cantera había muchos valores y que los podía utilizar.

El entrenador a medida que transcurría el campeonato, apostaba a la rotación, dandole la posibilidad de poder mostrarse a muchos juveniles.

Además de la experiencia de Matías Pato, Cristian Vega, Sergio Salto y Mauro Barraza. Estos cuatro santiagueños quedarán en la historia del club, por haber logrado dos ascensos al Nacional B, con la camiseta del "Ferroviario".

"Es muy emocionante para mí. Lo hablé con mi mamá en la semana y le decía que estábamos cerca de lograr el segundo ascenso y que no muchos pueden hacerlo. Estar en la ciudad y en un club tan grande y lograr eso es algo único", fue la descripción que Matías Pato, le brindó a EL LIBERAL.

"Como hincha de este club, la emoción es la misma. Valoro de este campeonato el grupo humano. Como lo hablamos siempre, todos los días que vine a entrenar o jugar, lo disfruté. Por ser el segundo ascenso, lo disfruté con mayor tranquilidad. Vamos a estar en dos estrellas que sume esta camiseta", amplió el "Pipa".

"La similitud que le encuentro a este campeonato, con el del 2014, fue que en los partidos consagratorios, me tocó jugar como lateral por derecha", recordó Cristian Vega.

"Para mí es un orgullo grande haber sido parte de los dos ascensos y ahora soñamos con cumplir una campaña en el Nacional, aunque resta mucho para pensar en eso", cerró el "Kili" Vega.

En cambio, para el mediocampista de creación, Mauro Barraza, este ascenso fue especial porque tuvo la chance de jugar varios minutos, aunque en el ascenso en el 2014 no pudo jugar y el cuerpo técnico lo utilizó como una cábala para la buena suerte.

"Fui la cábala del ascenso anterior, como el jugador 19. Lo del domingo, lo disfruté mucho. Más allá de los minutos que jugué, estoy feliz por el ascenso, mucho más después de superar una lesión", confesó el juvenil.

Otro que terminó el campeonato con un sabor dulce fue Sergio Salto, quien por una lesión se perdió muchos partidos, pero tuvo revancha en el juego ante Defensores de Villa Ramalllo.

"Me perdí casi la mitad del torneo por una lesión, pero la felicidad me invade. Como lo dijo Matías (Pato) no muchos van a poder lograr dos ascensos con esta camiseta. No pensaba estar en el último partido y eso me pone muy feliz".

Por su parte, el delantero Emanuel "Curi" Salvatierra, a principio de temporada emigró al fútbol cordobés para sumar minutos de juego, pero el entrenador Gustavo Coleoni apostó por su vuelta y fue titular en varias ocasiones.

"Tuve que irme a sumar minutos en otros equipos y volver para encontrarme con esto que es algo único. Estoy muy agradecido a mis compañeros, cuerpo técnico y a mi familia que siempre me apoya".

Debutantes

Santiago Torri, Miguel Sayago, Diego Vázquez, Pavón Pereyra, Pablo Barraza y Jorge Galván, de la mano de Gustavo Coleoni tuvieron su bautismo en esta temporada y será algo que jamás olvidarán.

"Poder jugar mi primer partido oficial con esta camiseta es especial para mí que vengo de las divisiones inferiores. Cuando me llegó el momento, no lo podía creer. Va ser algo que no podré olvidar nunca", confesó el defensor Miguel Sayago.

"Un plantel como éste, con jugadores consagrados nos facilitó las cosas. Nos enseñaron muchas cosas y eso nos facilitó a la hora de jugar. Vamos a seguir trabajando para abrir nuestro camino", amplió Sayago.

Caso similar fue el que vivió Santiago Torri.

"Desde el primer día que vine a entrenar a este club, soñé con poder jugar en el primer equipo, y por suerte lo pude cumplir. Jugar en la primera local, me dio satisfacciones pero poder ser parte de esto, es especial", describió.