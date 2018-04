Pece instó a seguir trabajando por el club

Fotos MANO A MANO. Francisco Pece habló con EL LIBERAL sobre el ascenso de Central Córdoba, pero también sobre el futuro institucional del club.

24/04/2018 -

En menos de un año, Central Córdoba volvió a la B Nacional. "Ni que hubiese sido ayer ese trago amargo que pasamos todos los hinchas de Central Córdoba cuando descendimos", recordó Francisco Pece, presidente ferroviario. "Hoy tenemos la alegría de retornar al lugar donde nunca tendríamos que haber bajado. Lo bueno es que, a pesar de la situación difícil que nos tocó vivir, en ningún momento claudicamos. Redoblamos los esfuerzos, corregimos los errores y conseguimos este hermoso ascenso, totalmente legítimo, lleno de orgullo para todos los santiagueños y sobre todo para los hinchas de Central Córdoba", agregó.

En su entrevista con EL LIBERAL, Pece hizo hincapié en no claudicar. "La vida es así. Uno se debe reponer de momentos duros, de momentos difíciles, de errores que solo le ocurren a aquellas personas que realizan algo. Y Central Córdoba, que es un club con mucha acción, con muchas exigencias, tuvo errores, corrigió, redobló esfuerzos y consiguió el ansiado ascenso al Nacional B. Todos juntos trabajamos para esto", explicó.

Al hablar del futuro institucional del Ferro, Pece ratificó que no seguirá en su cargo, algo que había anticipado meses atrás.

"El secreto de las comisiones directivas es que se sigan sumando dirigentes para poder fortalecer el crecimiento institucional. Difícilmente las instituciones deportivas, que son voluntariados, puedan crecer cuando los dirigentes que recorrieron y tuvieron una vasta trayectoria se van a su casa. Por eso siempre dije que yo me autoexcluyo de cualquier candidatura, especialmente de presidente, pero no del trabajo por Central Córdoba", dijo.

Y agregó: "Creo que es el momento indicado. Vivimos una situación muy especial ante esta noticia trascendental del estadio provincial, que nos llena de orgullo a todos los santiagueños. Qué lindo sería que todos estén unidos para que esta gran institución logre el ascenso a Primera División".

Asamblea

El próximo paso será la Asamblea. "Fuimos muy claros cuando dijimos que, ante una situación muy especial como la que estábamos viviendo, que estaba muy bien encaminado deportivamente, un cambio de timón a mitad de torneo era poner en riesgo el ascenso. Por eso se postergó la Asamblea, pero ya tiene fecha y será a fines de mayo. Era muy infantil poner en riesgo un objetivo que estaba totalmente encaminado al cambiar la conducción del club. Esa decisión dio sus frutos", comentó

Consultado sobre si vislumbra algún candidato para sucederlo en la presidencia, Pece respondió: "Central Córdoba es un club con nombres de prestigio y gran trayectoria como directivos. Pero no hay mesías en Central Córdoba, debe existir un grupo de gente que trabaje por el club"

"Creo que ésta es una hermosa oportunidad para que viejos y nuevos dirigentes se unan en pos de un objetivo primordial como es mantener a Central en la B Nacional o bien pelear para ascender a la Primera, en vísperas del Centenario", completó.

Pece recordó que vivió momentos duros en su mandato. "No solamente no fue fácil para mí, si no para muchos que condujeron el club. Si bien Central Córdoba tiene un sistema presidencialista, en el eje de la institución es fundamental el trabajo de todos. Todos aportamos un granito de arena para este objetivo, inclusive gente que ni siquiera pertenece a esta comisión. Hay un sinnúmero de personas que colaboraron y quiero como siempre agradecer al Gobierno de la provincia, en la figura del Dr. Gerardo Zamora, que hace del deporte una política de Estado. No solamente desde la faz competitiva, sino todo lo que concierne al deporte para niños y jóvenes, llevar una vida ordenada con la inclusión. Eso no tiene costo", concluyó.