El "Sapo" dijo que su idea es continuar en Central

24/04/2018 -

"Mi contrato con Central es hasta fin de año, pero había una cláusula a fin de torneo. Hoy (por ayer) tuvimos las primeras conversaciones de Pancho (Pece, el presidente) con Leo, mi representante", dijo Gustavo Coleoni sobre su situación contractual y sus ganas de continuar dirigiendo a Central Córdoba en la B Nacional.

El "Sapo" contó que tiene buena relación con la dirigencia. "Tanto con Pancho como con Abruzzesse tengo una relación buena, fuerte. Con Pancho se ha dado un poco más porque estuvo acá siempre en el día a día conmigo. La idea es continuar, no está cerrada la continuidad por una cuestión contractual, que es algo muy normal, si hemos ascendido ayer, cómo va a estar hoy cerrada. Pero la intención de las dos partes es arreglar para una continuidad", destacó.

Sobre los tiempos de la negociación, dijo: "No creo que lleve mucho tiempo porque ellos también quieren tener la seguridad de quién va a ser el entrenador para poder desandar un camino. A mí también me gustaría que no se demore mucho porque seguramente si sale alguna posibilidad quiero poder cotejarla, pero no creo que pase más de una semana".

A la hora de hablar de cábalas, Coleoni reveló: "He sido muy cabulero muchas veces hasta que después me fui cansando. En este torneo no tuve cábalas. Puede ser un llamado a mi vieja una hora antes de los partidos, pero para tranquilizarla y esas cosas".

Y negó que las gorras que usa sea por cábala. "Lo de las gorras es una cuestión mía, que va conmigo, con una identidad, de personalidad", manifestó.

"En los festejos me la agarré dos o tres veces porque me la querían manotear, estuvo cerca de perderse", completó entre risas el DT que ya quedó en la historia grande de Central Córdoba.