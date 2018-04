Díaz consideró que la prensa de Armani es exagerada

24/04/2018 -

El arquero de Huracán, Marcos Díaz cuestionó a "la prensa que tiene el guardavallas de River Plate, Franco Armani, que es exagerada y no es la misma" que la suya, y considera que eso es porque juega en el "Globo", pero afirmó que no se considera "menos que nadie". "La prensa que tengo yo no es la misma que tiene Armani, pero no me creo menos que nadie", dijo uno de los jugadores más destacados de Huracán que está peleando por un lugar en la Copa Libertadores del año próximo. "él ya demostró que es un muy buen arquero, porque lo hizo acá y en Colombia. Por eso jamás voy a desmerecer su trabajo. Pero yo nunca voy a perder las ilusiones de atajar en la selección, las voy a tener hasta el día que me retire", dijo.