Millonarios y Lara se miden por el grupo de Independiente

Fotos VUELTA. El DT Miguel Russo estará hoy al frente de Millonarios.

24/04/2018 -

Millonarios de Colombia visitará hoy a Deportivo Lara de Venezuela, en un partido por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, que integra también Independiente.

El encuentro se jugará a partir de las 19.15, hora de la Argentina, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Lara.

El Grupo G es liderado por Corinthians de Brasil, con 7 unidades, y Millonarios está segundo con 4 puntos.

El equipo colombiano cuenta con el regreso del argentino Miguel Ángel Russo como director técnico, tras haber estado ausente desde febrero pasado, pues estuvo internado por una infección urinaria. Su puesto, en partidos de la liga local y la Libertadores, fue ocupado por su ayudante de campo Hugo Gottardi.

En otro partido, por la cuarta fecha del Grupo B, Atlético Nacional de Colombia, que encabeza las posiciones con 6 unidades, recibirá a partir de las 21.30, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a Bolívar de Bolivia (5).

El conjunto "paisa" cuenta en sus filas con sus compatriotas Fernando Monetti (ex Lanús), Diego Braghieri (ex Lanús, Arsenal), Rafael Delgado (ex Defensa y Justicia, Rosario Central), y Gonzalo Castellani (ex Lanús, Boca), es el puntero del campeonato colombiano con 34 unidades y viene de ganarle 1 a 0 a Once Caldas.