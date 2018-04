Emelec llega golpeado por una derrota en la liga local

24/04/2018 -

Emelec de Guayaquil, que el próximo jueves visitará en Núñez a River Plate por la cuarta fecha del Grupo D de la Libertadores, perdió anteanoche 3-1 con Delfín por la décima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol que lidera Barcelona con 26 unidades.

El puntero Barcelona, con un tanto del argentino Juan Dinenno (ex Temperley, Racing) y la presencia de Damián "Kitu" Díaz (ex Central, Boca), le ganó 2-0 a Deportivo Cuenca, donde estuvieron Emanuel Bonfigli (ex Atlanta), Facundo Melivillo (ex Defensa y Justicia, Chacarita, Lanús), Brian Cucco (ex Chacarita), publicó El Universo.

Principales posiciones: Barcelona, 26 unidades; Liga de Quito, 22; Indep. del Valle, 20.