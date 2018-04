"Estoy disponible para jugar ante Palmeiras"

Fotos MOMENTO. "Wanchope" Ábila está en su mejor momento desde que llegó a Boca y le gustaría ser titular en el encuentro de mañana.

24/04/2018 -

El delantero de Boca Juniors Ramón ‘Wanchope’ Ábila, autor de un doblete en la victoria ante Newell’s en La Bombonera, se puso ayer a disposición del DT Guillermo Barros Schelotto para el trascendental partido de mañana ante Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores.

‘Estoy para jugar pero dependerá de Guillermo. Y si tengo que estar en el banco no hay problemas. No es lo mismo estar de suplente en otro club que en este’, explicó durante una rueda de prensa que brindó en Casa Amarilla.

Barros Schelotto había dispuesto alternar a ‘Wanchope’ Ábila y Walter Bou en un partido cada uno, pero más allá de las declaraciones del Mellizo, que ayer puntualizó que ambos hacen goles cuando juegan, lo más seguro es que el ex Huracán esté desde el comienzo mañana.

‘Con Palmeiras es un partido que tenemos que ir a buscarlo de entrada y tratar de hacer sentir la localía. Es importante pero no decisivo’, asumió.

Disputadas tres fechas, Boca ocupa el segundo puesto en el Grupo H con cinco puntos y Palmeiras es el líder con siete. Más atrás se ubican Junior de Barranquilla con tres y Alianza Lima con uno.

Consultado por la noche ante Newell’s, en la que fue factor decisivo para la victoria, Ábila refirió: ‘Los goles me dan tranquilidad. Cuando llegue a Boca hice un trabajo especial con el Profe (Javier Valdecantos) que ahora está dando sus resultados. Me siento bien y estoy para aportar lo mío cuando me toque’

Luego destinó elogios para su socio de ataque Cristian Pavón: ‘Es un jugador distinto, de los más importantes de nuestro fútbol y espero que esté en la selección para el Mundial. Se lo merece, es diferente y siempre quiere estar’.

Por último, ‘Wanchope’ habló sobre la posibilidad de coronar la Superliga este fin de semana, para lo que deberán esperar que Godoy Cruz de Mendoza no le gane a San Martín de San Juan el viernes y luego vencer a Gimnasia y Esgrima en La Plata, el domingo siguiente.

‘Hay que estar tranquilos, ahora pensar en Palmeiras y luego en el domingo. Estamos cerca de conseguir algo que este plantel se merece. Por mi parte ser campeón con este club siempre lo soñé y estoy cerca de lograrlo. Pero hay que esperar y seguir confiando en nuestras fuerzas’, afirmó.

Boca se entreno ayer desde las 10.30 en el complejo Pedro Pompilio pensando en Palmeiras y también en balancear las energías ya que luego enfrentará a Gimnasia en el Bosque platense y luego viajará a Colombia para enfrentar a Junior en la calurosa Barranquilla.

El once de mañana sería con Agustín Rossi; Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nandez, Pablo Pérez y Emanuel Reynoso; Carlos Tévez; Cristian Pavón y Ramón Ábila.