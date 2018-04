Fotos Una mujer fue apuñalada por su ex en medio de un confuso episodio

24/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer fue herida con un arma blanca por su ex pareja. El incidente se registró en Villa Balnearia donde una mujer identificada como Brisa Rojas de 17 años residente en el mismo barrio fue encontrada por personal policial con una lesión a la altura del cuello. Cuando le consultaron que había sucedió ésta le informó a los efectivos policiales que había sido agredida con un arma blanca por su ex pareja a quien identificó como Pablo Lescano. La mujer fue derivada al Hospital Zonal donde fue asistida por un cirujano quien la examinó y constató que la paciente presentaba una herida punzocortante a la altura del cuello. Trabajaron en el lugar efectivos de Subcomisaría de Villa Balnearia quienes pusieron en conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso la inmediata aprehensión del denunciado.