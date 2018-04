El "portero solidario" volvió a su Toro Pozo natal para quedarse

Fotos PRESENCIA. El "portero solidario" estuvo en la fiesta de San Expedito.

24/04/2018 -

TORO POZO, Jiménez (por corresponsalía de Las Termas). Manuel Bustos, el "portero solidario", compartió la fiesta patronal de San Expedito en su Toro Pozo natal, adonde decidió radicarse tras acogerse a los beneficios de la jubilación.

Manuel, nacido en la mencionada localidad, estuvo radicado más de 40 años en Capital Federal donde trabajó como portero en un edificio del barrio porteño de Palermo y fue noticia nacional en 2009 cuando encontró 25 mil dólares en un saco que le regalaron y los devolvió a su dueño, en una acción que mereció el elogio de la opinión pública del país.

"En una de las notas que me realizó EL LIBERAL, a quien siempre estoy agradecido por la difusión de las donaciones que entrego a la gente de mi pueblo dije, nunca dejaré de ayudar a mi gente, me crié en Toro Pozo y mi madre me enseñó a ser solidario y a no olvidarme de mis raíces", expresó Bustos.

Más adelante amplió: "Me jubilé hace unos meses y, como dije en su momento, volví para radicarme en Toro Pozo. El año pasado, con un grupo de amigos, se puso en marcha una escuela de fútbol infantil y ahora estamos trabajando con los vecinos en la gestión del tendido eléctrico para los lugares que todavía falta llegar. Ahora que tengo tiempo ayudaré en lo que sea necesario para el crecimiento de mi pueblo".

Durante la fiesta de San Expedito, los participantes compartieron un chocolate y un locro comunitario. Se realizó la tradicional procesión por Toro Pozo y lugares vecinos y se realizó la entrega de recordatorios a personas que tiene una activa participación en las capillas de las comunidades que formaron parte de la gran fiesta.